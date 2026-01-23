UA

Шмигаль закликав МАГАТЕ призупинити членство Росії на тлі атак на українську енергетику

Фото: міністр енергетики України Денис Шмигаль (Telegram)
Автор: Антон Корж

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) на тлі численних ударів РФ по українській енергосистемі повинно порушити питання повної ізоляції російського режиму та призупинення її членства в організації.

Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

Шмигаль разом із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі 23 січня заслухав доповіді керівників місій Агентства на українських атомних електростанціях. 

За словами міністра, Росія не просто постійно атакує українську енергосистему, в тому числі ключові підстанції, які важливі для безпеки ядерних об'єктів. Росія запускає дрони та ракети, які пролітають над ядерними об'єктами - Кремль свідомо займається ядерним тероризмом.

На тлі таких дій РФ МАГАТЕ повинно скористатися своїми повноваженнями, забезпечити дотримання ядерної безпеки та забезпечити повну ізоляцію ядерного терориста.

"Агентство має порушити питання повної міжнародної ізоляції росії та призупинення її прав як держави-члена, дії якого загрожують глобальною катастрофою та суперечать самій меті МАГАТЕ”, - зазначив Шмигаль.

Також міністр висловив МАГАТЕ прохання проінформувати Раду Безпеки та Генеральну Асамблею ООН про численні порушення росіянами норм ядерної та радіаційної безпеки. Також варто ініціювати застосування проти РФ відповідних міжнародних санкцій.

Фото: Міненерго

Зазначимо, як ми раніше писали, Україна володіє достатньою інформацією про те, що Росія готується до подальших ударів по енергетиці та інфраструктурі нашої країни. Серед цілей також об'єкти і мережі, що обслуговують АЕС.

У Головному управлінні розвідки МО України також попереджали, що Росія розглядає варіанти ударів по підстанціях АЕС. Кремль марно сподівається, що ядерний тероризм зможе змусити Україну підписати капітуляційні вимоги для закінчення війни.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українська розвідка має інформацію про підготовку нових ударів Росії по енергетиці та інфраструктурі України. Серед іншого окупанти розглядають удари по українських АЕС.

