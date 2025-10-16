Шмигаль про включення України до безпекового плану ЄС: знаменує поворотний момент

Представлений Єврокомісією оборонний план на наступні роки та включення до нього України знаменує поворотний момент у підході Європи до безпеки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони України Денис Шмигаль написав у соцмережі Х.

"Представлена ​​сьогодні Єврокомісією "дорожня карта" оборонної готовності Європи до 2030 року знаменує поворотний момент у підході Європи до безпеки - це план збереження світу через силу", - зазначив Шмигаль. Він наголосив, що Україна, яка стоїть на першій лінії оборони й щодня зазнає атак, захищає не лише свою землю, а й Європу та її цінності. "Досвід, інновації та стійкість українських військових стали невід'ємною частиною спільної системи безпеки Європи", - додав міністр. Шмигаль подякував головному дипломату ЄС Каї Каллас, єврокомісару з оборони Андрюсу Кубілюсу та єврокомісарці з питань технологій Хенні Вірккунен за підготовку документа і зазначив, що це - "крок до сильнішої, безпечнішої та більш стійкої Європи".