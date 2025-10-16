ua en ru
Шмигаль про включення України до безпекового плану ЄС: знаменує поворотний момент

Четвер 16 жовтня 2025 22:21
Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Тетяна Степанова

Представлений Єврокомісією оборонний план на наступні роки та включення до нього України знаменує поворотний момент у підході Європи до безпеки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони України Денис Шмигаль написав у соцмережі Х.

"Представлена ​​сьогодні Єврокомісією "дорожня карта" оборонної готовності Європи до 2030 року знаменує поворотний момент у підході Європи до безпеки - це план збереження світу через силу", - зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що Україна, яка стоїть на першій лінії оборони й щодня зазнає атак, захищає не лише свою землю, а й Європу та її цінності.

"Досвід, інновації та стійкість українських військових стали невід'ємною частиною спільної системи безпеки Європи", - додав міністр.

Шмигаль подякував головному дипломату ЄС Каї Каллас, єврокомісару з оборони Андрюсу Кубілюсу та єврокомісарці з питань технологій Хенні Вірккунен за підготовку документа і зазначив, що це - "крок до сильнішої, безпечнішої та більш стійкої Європи".

Безпековий план ЄС

Нагадаємо, Єврокомісія представила "флагманські" оборонні проєкти для того, щоб протидіяти потенційним загрозам з боку Росії.

Такі проєкти містяться в "дорожній карті" оборонної політики Євросоюзу. Вони відображають побоювання блоку у зв'язку з війною РФ проти України та загрози російського нападу на ЄС.

Як зазначили в Єврокомісії, серед чотирьох проєктів два мають найвищий пріоритет. Ідеться про Європейську ініціативу з протидії дронам ("стіну дронів") і Eastern Flank Watch, мета якої - зміцнення східних рубежів ЄС на суходолі, у повітрі та на морі.

У ЄК уточнили, що обидва проєкти мають бути в стані початкової готовності до кінця наступного року. При цьому система противодронової оборони має повністю запрацювати у 2027 році, а програма Eastern Flank Watch - до кінця 2028 року.

Також план Євросоюзу передбачає створення Європейського повітряного щита - для захисту від ракет та інших загроз з повітря, і Європейського космічного щита - для захисту європейських космічних активів і сервісів.

При цьому Україну визначили ключовою складовою оборонної готовності ЄС.

Окрім того, оборонна "дорожня карта" Євросоюзу передбачає надання Україні "репараційної позики" до кінця 2025 року.

За словами єврокомісара з оборони Андрюса Кубілюса, ЄС та Україна разом будують європейський оборонний купол.

Він зазначив, що окремі європейські ініціативи у сфері оборони можуть бути реалізовані спільно з Україною.

