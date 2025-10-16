ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

ЄС представив чотири ключові проєкти для оборони від Росії

Брюссель, Четвер 16 жовтня 2025 16:19
UA EN RU
ЄС представив чотири ключові проєкти для оборони від Росії Фото: Кая Каллас, голова дипломатії Євросоюзу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Єврокомісія представила "флагманські" оборонні проєкти для того, щоб протидіяти потенційним загрозам з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Такі проєкти містяться в "дорожній карті" оборонної політики Євросоюзу. Вони відображають побоювання блоку у зв'язку з війною РФ проти України та загрози російського нападу на ЄС.

"Небезпека не зникне навіть після закінчення війни в Україні. Очевидно, що нам потрібно зміцнити нашу оборону проти Росії", - підкреслила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.

Як зазначили в Єврокомісії, серед чотирьох проєктів два мають найвищий пріоритет. Ідеться про Європейську ініціативу з протидії дронам ("стіну дронів") і Eastern Flank Watch, мета якої - зміцнення східних рубежів ЄС на суходолі, у повітрі та на морі.

У ЄК уточнили, що обидва проєкти мають бути в стані початкової готовності до кінця наступного року. При цьому система противодронової оборони має повністю запрацювати у 2027 році, а програма Eastern Flank Watch - до кінця 2028 року.

Також план Євросоюзу передбачає створення Європейського повітряного щита - для захисту від ракет та інших загроз з повітря, і Європейського космічного щита - для захисту європейських космічних активів і сервісів.

Очікується, що керівники всіх країн ЄС ухвалять рішення щодо підтримки таких ініціатив і визначать, які країни координуватимуть проєкти.

Росія - головна загроза для ЄС

Нагадаємо, як писало Bloomberg, у новому оборонному документі Євросоюз визначив Росію як основну загрозу для європейської безпеки в найближчому майбутньому.

На цьому тлі в блоці ініціювали масштабну оборонну реформу. Одна з цілей - підготувати Європу до ймовірних бойових дій до 2030 року.

Зі свого боку російський диктатор Володимир Путін нещодавно відхрестився від планів нападу на НАТО. Він вважає, що в це "неможливо повірити".

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень, - "Укренерго"
Аварійні відключення світла можуть тривати ще тиждень, - "Укренерго"
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить