ЄС представив чотири ключові проєкти для оборони від Росії

Єврокомісія представила "флагманські" оборонні проєкти для того, щоб протидіяти потенційним загрозам з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Такі проєкти містяться в "дорожній карті" оборонної політики Євросоюзу. Вони відображають побоювання блоку у зв'язку з війною РФ проти України та загрози російського нападу на ЄС.

"Небезпека не зникне навіть після закінчення війни в Україні. Очевидно, що нам потрібно зміцнити нашу оборону проти Росії", - підкреслила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.

Як зазначили в Єврокомісії, серед чотирьох проєктів два мають найвищий пріоритет. Ідеться про Європейську ініціативу з протидії дронам ("стіну дронів") і Eastern Flank Watch, мета якої - зміцнення східних рубежів ЄС на суходолі, у повітрі та на морі.

У ЄК уточнили, що обидва проєкти мають бути в стані початкової готовності до кінця наступного року. При цьому система противодронової оборони має повністю запрацювати у 2027 році, а програма Eastern Flank Watch - до кінця 2028 року.

Також план Євросоюзу передбачає створення Європейського повітряного щита - для захисту від ракет та інших загроз з повітря, і Європейського космічного щита - для захисту європейських космічних активів і сервісів.

Очікується, що керівники всіх країн ЄС ухвалять рішення щодо підтримки таких ініціатив і визначать, які країни координуватимуть проєкти.