У ЄС анонсували "репараційну позику" для України: коли ухвалять рішення

Оборонна дорожня карта Європейського Союзу передбачає надання Україні "репараційної позики" до кінця 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з оборони Андрюса Кубілюса.

Кубілюс наголосив, що українська оборона заслуговує на підтримку з боку Європейського Союзу.

"Дорожня карта має дуже важливу обіцянку. "Репараційна позика" має бути реалізована до кінця 2025 року, і Україна дійсно готова допомогти нам своїм нинішнім перевіреним у боях досвідом", - заявив Кубілюс.

За словами єврокомисара, Європейський Союз та Україна разом будують європейський оборонний купол.

Кубілюс також зазначив, що окремі європейські ініціативи у сфері оборони можуть бути реалізовані спільно з Україною.

"Європейська ініціатива з протидії безпілотникам, "Варта східного флангу", - це ті проєкти, які можна розпочати негайно, щоб навчитися створювати успіх. Вони можуть бути реалізовані разом з Україною", - сказав Кубілюс.

"Репараційна позика" для України

"Репараційна позика” для України - це новий фінансовий механізм, який Європейський Союз планує створити, щоб забезпечити довгострокову підтримку відбудови та обороноздатності України коштом російських активів, заморожених у ЄС.

Навіщо це потрібно: