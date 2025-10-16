ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У ЄС анонсували "репараційну позику" для України: коли ухвалять рішення

Європа, Четвер 16 жовтня 2025 17:41
У ЄС анонсували "репараційну позику" для України: коли ухвалять рішення Фото: єврокомісар з питань оборони ЄС Андрюс Кубілюс (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Оборонна дорожня карта Європейського Союзу передбачає надання Україні "репараційної позики" до кінця 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з оборони Андрюса Кубілюса.

Кубілюс наголосив, що українська оборона заслуговує на підтримку з боку Європейського Союзу.

"Дорожня карта має дуже важливу обіцянку. "Репараційна позика" має бути реалізована до кінця 2025 року, і Україна дійсно готова допомогти нам своїм нинішнім перевіреним у боях досвідом", - заявив Кубілюс.

За словами єврокомисара, Європейський Союз та Україна разом будують європейський оборонний купол.

Кубілюс також зазначив, що окремі європейські ініціативи у сфері оборони можуть бути реалізовані спільно з Україною.

"Європейська ініціатива з протидії безпілотникам, "Варта східного флангу", - це ті проєкти, які можна розпочати негайно, щоб навчитися створювати успіх. Вони можуть бути реалізовані разом з Україною", - сказав Кубілюс.

"Репараційна позика" для України

"Репараційна позика” для України - це новий фінансовий механізм, який Європейський Союз планує створити, щоб забезпечити довгострокову підтримку відбудови та обороноздатності України коштом російських активів, заморожених у ЄС.

Навіщо це потрібно:

  • Забезпечити фінансову стійкість України у війні та після неї.
  • Дати змогу ЄС розпочати відбудову, не чекаючи офіційного механізму репарацій.
  • Зберегти юридичну прозорість.

Як ми писали раніше, президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів використати заморожені російські активи на відбудову України.

Одним із механізмів є ймовірність використання ЄС заморожених активів РФ в якості т.зв. "репараційної позики" для України. За проєктом, кредит мають повернути лише після отримання Україною компенсації від Росії.

