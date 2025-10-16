Шмыгаль о включении Украины в план ЕС по безопасности: знаменует поворотный момент

Представленный Еврокомиссией оборонный план на следующие годы и включение в него Украины знаменует поворотный момент в подходе Европы к безопасности.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль написал в соцсети Х.

"Представленная сегодня Еврокомиссией "дорожная карта" оборонной готовности Европы до 2030 года знаменует поворотный момент в подходе Европы к безопасности - это план сохранения мира через силу", - отметил Шмыгаль. Он отметил, что Украина, которая стоит на первой линии обороны и ежедневно подвергается атакам, защищает не только свою землю, но и Европу и ее ценности. "Опыт, инновации и устойчивость украинских военных стали неотъемлемой частью общей системы безопасности Европы", - добавил министр. Шмыгаль поблагодарил главного дипломата ЕС Каи Каллас, еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса и еврокомиссара по вопросам технологий Хенни Вирккунен за подготовку документа и отметил, что это - "шаг к более сильной, безопасной и более устойчивой Европе".