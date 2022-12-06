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Росіяни випустили 7 ракет по підстанції в Одеській області: Шмигаль про вчорашній обстріл

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Київ, Вівторок 06 грудня 2022 17:29
Росіяни випустили 7 ракет по підстанції в Одеській області: Шмигаль про вчорашній обстріл Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (kmu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Окупанти по кілька разів обстрілюють ті самі енергооб'єкти України. Так у понеділок, 5 грудня, вони випустили сім ракет по електричній підстанції в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабміну.

"Усього протягом останніх місяців від масованих атак отримали пошкодження 35% ключових об'єктів магістральних мереж, на 70% з них прилітало по два і більше разів. Вчора по одній з підстанцій Одеської області ворог випустив одразу 7 ракет, тому в країні продовжують діяти графіки відключень", - розповів прем'єр.

За його словами, енергетики обіцяють, що вже найближчими днями вони зможуть ліквідувати наслідки вчорашніх обстрілів, але дефіцит у системі зберігатиметься й надалі. Наразі він становить 19% від прогнозованого споживання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 5 грудня війська РФ завдали ракетних ударів по Одеській області. Внаслідок чого пошкоджено два інфраструктурні об'єкти.

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