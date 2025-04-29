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Шмыгаль: Украина потеряла почти половину газодобычи из-за зимних обстрелов

Вторник 29 апреля 2025 13:30
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Шмыгаль: Украина потеряла почти половину газодобычи из-за зимних обстрелов Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Этой зимой, из-за массированных атак врага, Украина потеряла почти 50% добычи газа. Сейчас решается вопрос о компенсации этих потерь, в частности путем импорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского правительства Денис Шмыгаль во время заседания.

"Этой зимой враг осуществил ряд массированных атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру. Нанес потери в объеме почти 50% от всей добычи. Несмотря на это, сектор выстоял и стабильно обеспечивает потребителей "голубым топливом". Сейчас активно работаем над тем, чтобы компенсировать эти потери, в частности за счет импорта", - заявил премьер.

Подготовка к следующему отопительному сезону

По словам Шмыгаля, Украина подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о привлечении 270 млн евро (307 млн долларов). В частности грант в размере 140 млн евро (159 млн долларов) предоставляет Норвегия. Средства пойдут на закупку около 1 млрд куб. м. газа.

Он добавил, что с начала 2025-го Украина уже законтрактовала 1,5 млрд куб. м. газа. Еще 300 млн сжиженного природного газа будет закуплено у польской компании Orlen.

"Сегодня также принимаем важное решение для ускорения отечественной газодобычи. Частным предприятиям нефтегазодобывающей сферы максимально упрощаем процедуры обустройства установок хранения энергии, а также строительства объектов, необходимых для присоединения к газотранспортной системе Украины", - отметил премьер-министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что из-за падения добычи вследствие вражеских обстрелов, Украина направит кредит на 410 млн долларов на закупку 1 млрд кубометров газа.

Тем временем согласно расчетам Национального банка Украины (НБУ), импорт газа вырастет в 2025 году и составит 2,9 млрд долларов.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль
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