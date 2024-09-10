Шмигаль розповів про складні переговори з МВФ

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час пресконференції .

Як зазначив прем’єр, місія МВФ працює в Україні, і це перша місія, яка під час війни проходить офлайн з присутністю керівництва місії в Києві.

"Ми працюємо практично цілодобово: вдень працюємо з місією, вночі місія працює з Вашингтоном, без вихідних. Важка робота, непроста місія, складні перемовини, багато викликів", - сказав він.

За його словами, ця місія дивиться вперед, у 2025 рік, і ведеться дискусія, яким буде 2025 рік, яким має бути бюджет 2025 року, якими мають бути кроки України, і які кроки зі сторони МВФ, партнерів з G7.

"Тому що плани 24 року в програмі МВФ були іншими, ніж стається в реальності. Тому у 25 рік ми заходимо з нуля. Тому ця місія є неординарною, складною. Я нема повноважень зараз озвучувати результати, оскільки в даний момент місія триває, коли вона буде завершена - буде спільний стейтмент, поки що робота йде, тривають перемовини", - додав Шмигаль.