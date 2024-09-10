Шмыгаль рассказал о сложных переговорах с МВФ

Руководство Украины ведет сложные переговоры с миссией Международного валютного фонда по бюджету Украины на 2025 год. Обсуждают шаги Киева и международных доноров.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время пресс-конференции .

Как отметил премьер, миссия МВФ работает в Украине и это первая миссия, которая во время войны проходит офлайн с присутствием руководства миссии в Киеве.

"Мы работаем практически круглосуточно: днем работаем с миссией, ночью миссия работает с Вашингтоном, без выходных. Трудная работа, непростая миссия, сложные переговоры, много вызовов", - сказал он.

По его словам, эта миссия смотрит вперед, в 2025 год, и ведется дискуссия, каким будет 2025 год, каким должен быть бюджет 2025 года, какими должны быть шаги Украины и какие шаги со стороны МВФ, партнеров из G7.

"Потому что планы 24 года в программе МВФ были другими, чем происходит в реальности. Поэтому в 25 год мы заходим с нуля. Поэтому эта миссия неординарна, сложна. Я нет полномочий сейчас озвучивать результаты, поскольку в данный момент миссия продолжается, когда она будет завершена - будет общий стейтмент, пока работа идет, продолжаются переговоры", - добавил Шмыгаль.