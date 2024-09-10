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Шмыгаль рассказал о сложных переговорах с МВФ

Украина, Вторник 10 сентября 2024 13:16
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Шмыгаль рассказал о сложных переговорах с МВФ Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Руководство Украины ведет сложные переговоры с миссией Международного валютного фонда по бюджету Украины на 2025 год. Обсуждают шаги Киева и международных доноров.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время пресс-конференции.

Как отметил премьер, миссия МВФ работает в Украине и это первая миссия, которая во время войны проходит офлайн с присутствием руководства миссии в Киеве.

"Мы работаем практически круглосуточно: днем работаем с миссией, ночью миссия работает с Вашингтоном, без выходных. Трудная работа, непростая миссия, сложные переговоры, много вызовов", - сказал он.

По его словам, эта миссия смотрит вперед, в 2025 год, и ведется дискуссия, каким будет 2025 год, каким должен быть бюджет 2025 года, какими должны быть шаги Украины и какие шаги со стороны МВФ, партнеров из G7.

"Потому что планы 24 года в программе МВФ были другими, чем происходит в реальности. Поэтому в 25 год мы заходим с нуля. Поэтому эта миссия неординарна, сложна. Я нет полномочий сейчас озвучивать результаты, поскольку в данный момент миссия продолжается, когда она будет завершена - будет общий стейтмент, пока работа идет, продолжаются переговоры", - добавил Шмыгаль.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Киеве 4 сентября. Результатом работы миссии может стать выделение Украине 1,1 млрд. долларов, если сотрудники фонда определят, что Украина достигает целевых показателей программы и имеет достаточно средств и возможностей для удовлетворения своих финансовых потребностей.

По данным Bloomberg, МВФ подталкивает украинских чиновников к повышению налогов и активной девальвации гривны.

МВФ считает, что война России против Украины продолжится и в 2025 году. В этой связи Украине нужно больше денег для финансирования бюджета.

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