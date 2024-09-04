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МВФ підштовхує Україну до послаблення гривні та підвищення податків, - Bloomberg

Україна, Середа 04 вересня 2024 13:15
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МВФ підштовхує Україну до послаблення гривні та підвищення податків, - Bloomberg Фото: МВФ вимагатиме від України підвищити курс долара (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українські чиновники очікують, що цього тижня Міжнародний валютний фонд підштовхуватиме країну до більш швидшої девальвації валюти, зниження процентних ставок та посилення зусиль зі збору податків для покриття бюджетного дефіциту країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Очікується, що співробітники місії МВФ чинитимуть тиск на країну, щоб вона продовжила ці кроки для продовження отримання фінансової підтримки, повідомили анонімні українські чиновники.

Результатом роботи місії у Києві, яка розпочалася 4 вересня, може стати виділення Україні 1,1 млрд доларів, якщо співробітники фонду визначать, що Україна досягає цільових показників програми та має достатньо коштів та можливостей для задоволення своїх фінансових потреб.

Проте, як зазначає Bloomberg, Національний банк України не хоче, щоб гривня послабшала ще більше. Валюта вже втратила понад 10% із жовтня, коли було скасовано фіксований обмінний курс, запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії. Цей крок поставить під сумнів здатність центрального банку підтримувати цінову стабільність, стверджують джерела. Зростання курсу долара, а також підвищення податків також завдадуть політичних збитків, оскільки населення бореться з наслідками війни з Росією.

Фінанси уряду України підтримали приблизно 122 млрд міжнародної допомоги від США, Європейського Союзу та інших союзників, а також МВФ. Але згідно з останніми оцінками прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, країна стикається з бюджетним дефіцитом у розмірі 15 млрд доларів наступного року, який ще не був покритий фінансовими зобов'язаннями донорів.

Підвищення податків та курсу долара

Щоб допомогти залатати цю дірку, МВФ планує закликати центральний банк України девальвувати гривню швидшими темпами та пом'якшити грошово-кредитну політику на тлі помірної інфляції, кажуть джерела. Ці кроки спрямовані на те, щоб роздмухати бюджетні доходи України у місцевій валюті та зробити запозичення для Міністерства фінансів дешевшими.

Під час обговорень перед місією цього тижня МВФ також розкритикував план уряду щодо підвищення низки податків як надто м'який і закликав уряд президента Володимира Зеленського розглянути питання щодо збільшення ширшого спектра податків. Однією з можливих пропозицій є підвищення ПДВ із нинішніх 20%, сказали джерела.

Парламент України 3 вересня не зміг ухвалити закон, який збільшує військовий збір з доходів фізичних осіб з 1,5% до 5% і поширює його також на ФОПів, що відображає непопулярність таких заходів серед громадян, які переживають мобілізацію воєнного часу, стурбовані корупцією в уряді, регулярними відключеннями електроенергії через авіаудари та високі ціни на електроенергію.

Україна також планує отримати додаткову підтримку у вигляді позик на суму 50 млрд доларів, що фінансуються за рахунок прибутку від заморожених активів російського центрального банку. "Велика сімка" прагне отримати кошти до кінця року, хоча США та ЄС досі допрацьовують деталі.

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