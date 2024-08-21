У МВФ дали прогноз щодо тривалості війни в Україні

Війна Росії проти України продовжиться і 2025 року. У зв'язку з цим Україні потрібно більше грошей для фінансування бюджету.

Про це заявив глава місії в Україні Гевін Грей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дискусію Центру економічної стратегії ( ЦЕС ).

"Ми зараз зосереджені на п'ятому перегляді програми, і я думаю, що контекст дуже зрозумілий. Війна триватиме довше. Війна навряд чи закінчиться цього року. На жаль, вона триватиме і наступного року", - сказав він.

У зв'язку з цим надія на швидке відновлення економіки України відкладена. "Економіка продовжить зростати, але не швидкими темпами", - заявив Грей.

За його словами, в уряді України також це розуміють та закладають вищі витрати бюджету на 2025 рік.

Глава місії МВФ заявив, як МВФ розглядає включення до розрахунків програми з Україною частини суми в 50 млрд доларів заморожених російських активів.

При цьому він зазначив, що поки що не було твердих гарантій від G7, що Україна отримає ці гроші. За його словами, ситуація має прояснитися у вересні.

"У 2025 році Україні знадобиться більше зовнішнього фінансування, ніж ми очікували. Я думаю, що значна частина коштів надійде від донорів. Але внутрішня політика України також має бути спрямована на досягнення бажаного результату", - додав він.