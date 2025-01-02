ua en ru
Чт, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Шмигаль про реформу МСЕК: сформовані більше 1,4 тисячі експертних команд

Четвер 02 січня 2025 14:41
UA EN RU
Шмигаль про реформу МСЕК: сформовані більше 1,4 тисячі експертних команд Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З вчорашнього дня, 1 січня, в Україні припинила діяльність Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК). Наразі визначені 291 заклад охорони здоров’я, де сформовано понад 1476 експертних команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови українського уряду Дениса Шмигаля.

"Так, уже з 1 січня, МСЕК припинили свою діяльність. На зміну їм запроваджується оцінювання повсякденного функціонування особи, яке проводять експертні команди з лікарів-практиків у багатопрофільних лікарнях", - заявив Шмигаль.

Він нагадав, що оцінювання повсякденного функціонування особи може бути:

  • очне;
  • заочне;
  • дистанційне;
  • за місцем перебування чи лікування.

Зокрема вся інформація буде фіксуватися в електронній системі.

За словами прем'єра, станом на 1 січня експертним командам передано більше 40 тисяч справ, які були затримані у МСЕК.

"Ці справи розглянуть у першому кварталі 2025 року. Запущено електронну систему й оцифровано понад 30 тисяч справ", - додав він.

Ліквідація МСЕК

У 2024-му році в Україні була викрита низка корупційних скандалів, що пов'язані з МСЕК. Наприклад, правоохоронці спіймали на хабарях керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. Зокрема у керівниці Миколаївської обласної МСЕК вдома знайшли 450 тисяч доларів готівки.

Після цього Рада нацбезпеки і оборони (РНБО) України доручила ліквідувати МСЕК. 30 грудня 2024-го президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон, який набув чинності вже 1 січня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МСЕК Денис Шмигаль
NEWS
Морські дрони Magura знищили два гелікоптери РФ у Чорному морі, - ГУР
Морські дрони Magura знищили два гелікоптери РФ у Чорному морі, - ГУР
DAILY
Корупція, вбивство і тендери: найгучніші кримінальні справи в Україні за рік
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Корупція, вбивство і тендери: найгучніші кримінальні справи в Україні за рік