Шмыгаль о реформе МСЭК: сформированы более 1,4 тысячи экспертных команд
Со вчерашнего дня, 1 января, в Украине прекратила деятельность Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК). Сейчас определены 291 учреждение здравоохранения, где сформировано более 1476 экспертных команд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.
"Так, уже с 1 января, МСЭК прекратили свою деятельность. На смену им вводится оценка повседневного функционирования лица, которое проводят экспертные команды из врачей-практиков в многопрофильных больницах", - заявил Шмыгаль.
Он напомнил, что оценка повседневного функционирования лица может быть:
- очное;
- заочное;
- дистанционное;
- по месту пребывания или лечения.
В частности вся информация будет фиксироваться в электронной системе.
По словам премьера, по состоянию на 1 января экспертным командам передано более 40 тысяч дел, которые были задержаны в МСЭК.
"Эти дела рассмотрят в первом квартале 2025 года. Запущена электронная система и оцифровано более 30 тысяч дел", - добавил он.
Ликвидация МСЭК
В 2024-м году в Украине был разоблачен ряд коррупционных скандалов, связанных с МСЭК. Например, правоохранители поймали на взятках руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу. В частности у руководительницы Николаевской областной МСЭК дома нашли 450 тысяч долларов наличных.
После этого Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины поручил ликвидировать МСЭК. 30 декабря 2024-го президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, который вступил в силу уже 1 января.
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