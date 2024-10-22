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У голови Миколаївської обласної МСЕК знайшли 450 тисяч доларів, а в її сина - паспорт РФ

Миколаївська область, Вівторок 22 жовтня 2024 10:13
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У голови Миколаївської обласної МСЕК знайшли 450 тисяч доларів, а в її сина - паспорт РФ Фото: на корупції викрили голову Миколаївської МСЕК (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

СБУ викрила керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської облради на корупційних схемах для ухилянтів. У посадовиці знайшли майже півмільйона доларів, а в її сина - російський паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Так, під час обшуків у фігурантки виявлено понад 450 тисяч доларів та колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами. Більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина - інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявила також російський паспорт.

Повідомляється, що син посадовиці оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни. Також для переховування нелегальних доходів жінка оформила на свого сина 3 незадекларовані квартири.

За даними слідства, протягом 2015-2023 років очільниця МСЕК зазначала у своїх деклараціях винятково офіційні прибутки на загальну суму трохи більш як 2 млн грн.

Крім того, встановлено, що у 2023 році вона оформила собі та сину 2-гу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соцвиплат.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру. Розслідування триває.

Корупція в МСЕК

Нагадаємо, що справи про корупції в МСЕК останніми тижнями набули широкого характеру. Зокрема, гучним скандалом "прославилася" керівниця Хмельницького обласного МСЕК Тетяна Крупа, у якої знайшли майже 6 млн доларів, а також 100 тисяч доларів у робочому кабінеті та 2,5 млн доларів на закордонних рахунках.

До того ж днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Крупа "допомогла" десяткам прокурорам Хмельницької облпрокуратури отримати статус інвалідності.

Генпрокурор України Андрій Костін на цьому тлі доручив провести службову перевірку, а президент Володимир Зеленський анонсував скликання РНБО. Напередодні він пообіцяв системне, кадрове і процесуальне реагування на корупцію в МСЕК.

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