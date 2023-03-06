UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шмигаль пропонує призначити фіналістів конкурсу на директора НАБУ на керівні посади в бюро

Фото: Сергій Гупяк та Роман Осипчук (колаж РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Фіналістів конкурсу на директора Національного антикорупційного бюро можуть призначити на керівні посади у бюро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

Зазначимо, що Конкурсна комісія з вибору директора НАБУ обрала трьох претендентів на цю посаду - Семена Кривоноса, Сергія Гупяка та Романа Осипчука.

Сьогодні уряд призначив Кривоноса новим директором НАБУ.

"Пропоную призначити двох інших кандидатів на керівні посади в НАБУ", - сказав прем'єр-міністр.

РБК-Україна пояснювало, чому призначення голови НАБУ важливе для ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис ШмигальНАБУ