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Шмигаль предлагает назначить финалистов конкурса на директора НАБУ на руководящие должности в бюро

Фото: Сергей Гупяк и Роман Осипчук (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Финалистов конкурса на директора Национального антикоррупционного бюро могут назначить на руководящие должности в бюро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

Отметим, что Конкурсная комиссия по выбору директора НАБУ избрала трех претендентов на эту должность - Семена Кривоноса, Сергея Гупяка и Романа Осипчука.

Сегодня правительство назначило Кривоноса новым директором НАБУ.

"Предлагаю назначить двух других кандидатов на руководящие должности в НАБУ", - сказал премьер-министр.

РБК-Украина объясняло, почему назначение главы НАБУ важно для ЕС.

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Денис ШмыгальНАБУ