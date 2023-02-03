На фінішній прямій. Коли завершиться конкурс до НАБУ і чому це важливо для ЄС

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) найближчими тижнями має отримати нового директора. На це чекає не лише керівництво нашої країни, а й європейські партнери.

Про те, на якій стадії конкурс і чому влада хоче прискоритися, - у матеріалі РБК-Україна .

Коли може завершитися конкурс

З початку 2023 року українська влада почала активніше коментувати конкурс і ділитися своїми очікуваннями щодо термінів. Минулого тижня президент Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами Коледжу Європи в польському Натоліні розповідав про розвиток антикорупційної інфраструктури та про "непоганий" прогрес на цьому шляху.

"За тиждень у нас вже буде керівник цього органу", - підкреслив він минулої п'ятниці, 27 січня.

До цього в середині січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що два тижні цілком достатньо для завершення конкурсу і він чекав на список із трьох кандидатів на розгляді Кабінету міністрів до кінця місяця.

І це при тому, що на той момент пройшло лише п'ять з дев'яти етапів. Станом на сьогодні конкурс знаходиться лише на 6-му етапі, і очевидно, що вказані вище "дедлайни" вже зірвані.

Як заявляють у самій конкурсній комісії, робота перебуває на фінішній прямій. У свою чергу вона складається з трьох елементів: збір та аналіз інформації про доброчесність кандидатів, співбесіду щодо доброчесності та співбесіду про професійну компетентність.

"Кожен з елементів буде реалізований у мінімально можливі терміни, проте без компромісів щодо якості процесу", - обіцяють у комісії.

Щодо термінів, то член конкурсної комісії Драго Кос вважає реальним обрання директора бюро протягом двох-трьох місяців.

На якій стадії обрання керівництва НАБУ

На нинішньому етапі громадськість просять подавати інформацію про кандидатів, оскільки перевірка на доброчесність проводиться за такими компонентами:

відповідність доходів видаткам та майну, належне декларування

відповідність способу життя кандидата та членів його сім'ї задекларованим доходам

професійна етика

політична нейтральність

інші порушення доброчесності (порушення правил професійної етики, академічний плагіат, конфлікт інтересів тощо)

Інформацію, яка може свідчити про порушення чи невідповідність даному критерію, слід надавати на електронну пошту sc.nabu@gmail.com. Далі листи з пропозицією надати письмові пояснення надішлють кожному кандидату.

Після співбесід комісія затвердить перелік тих, хто пройшов це випробування, та відсіє решту.

Далі буде фінальний етап - співбесіда, на якій кандидати продемонструють реальні навички та розкажуть про результати своїх розслідувань. Після чого кваліфікаційна комісія має обрати трьох кандидатів, а підсумкове рішення - за Кабміном.

Скільки кандидатів претендують на посаду

За посаду директора НАБУ на нинішній стадії змагаються 22 кандидати. Серед них: 11 чинних працівників Антикорупційного бюро, 6 працівників прокуратури, 2 державних службовців, адвокат, військовослужбовець та співробітник Державного бюро розслідувань.

Середній управлінський досвід кандидатів становить 8 років та досвід у галузі права - 16 років.

Фото: до шостого етапу допущено 22 кандидати (t.me/sc_nabu)

Примітно, що ті самі 22 кандидати залишаються у грі після етапу тестування загальних здібностей. Планувалося трохи менше, але у тих, хто зайняв 19-22 місця, була однакова кількість балів.

За підсумками попередніх стадій було оприлюднено рейтинг претендентів на крісло директора НАБУ.

Фото: рейтинг претендентів (t.me/sc_nabu)

Що відомо про претендентів

Більшість з них невідомі широкому загалу. Але, наприклад, лідер рейтингу Руслан Кравченко свого часу був прокуророму справі проти екс-президента Віктора Януковича. Наразі він очолює Бучанську окружну прокуратуру. У декларації за 2021 рік вказав готівкові кошти в сумі 53 000 доларів.

На другому місці йде прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Руслан Габрієлян, який до грудня 2022 року був старшим детективом НАБУ. Його ім'я з'являлося у ЗМІ у зв'язку з гучними антикорупційними справами, зокрема у 2021 році, коли його разом із директором бюро Артемом Ситником викликали на допити у зв'язку з кримінальним провадженням проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Єдина жінка серед претендентів - голова відділу впровадження практики ЄСПЛ у прокурорську діяльність Національної академії прокуратури України Вероніка Плотнікова. Згідно з декларацією, має невелику квартиру в Криму, її річний заробіток становить близько 950 тисяч гривень.

Топ-5 замикає чинний голова Державної інспекції архітектури та містобудування Семен Кривонос. Він відомий тим, що представник девелоперської компанії намагався дати йому хабар 120 000 доларів за сертифікат про готовність до експлуатації новобудови у Києві, але чиновник одразу звернувся до НАБУ.

Що заважало раніше запустити конкурс

Нагадаємо, що єдиним директором НАБУ з моменту його запуску протягом семи років був Артем Ситник. Після закінчення терміну повноважень обов'язки керівника бюро виконує колишній перший заступник Ситника Гізо Углава.

За кілька днів до повномасштабного вторгнення Кабінет міністрів затвердив склад конкурсної комісії з шести осіб, до якої увійшов незалежний учасник Драго Кос. Але річ у тому, що на той момент він уже був у комісії з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а іншим розпорядженням Кабмін заборонив членам комісії одночасно обирати керівників САП та НАБУ.

Таким чином, конкурсна комісія у складі з Косом змогла розпочати роботу лише у серпні 2022 року після завершення конкурсу до САП, яку очолив Олександр Клименко.

Чого чекають у ЄС і до чого тут вступ України

Все просто - призначення нового директора НАБУ на конкурсній основі є однією з вимог на шляху до вступу до Європейського союзу. Цей момент чітко прописаний у рекомендаціях Єврокомісії, і від нього залежить, наскільки близько Україна зможе наблизитись до мети вже у 2023 році.

Сьогодні президент Володимир Зеленський за підсумками саміту Україна-ЄС заявив, що українська сторона прозвітувала про їхнє виконання.

"Сьогодні на саміті ми представили прогрес виконання рекомендацій Єврокомісії. Вперше у нашому двосторонньому документі, спільній заяві саміту, зафіксовано наш намір розпочати переговори про вступ, і розпочати їх якнайшвидше", - зазначив він.

Але очевидно, що без обрання директора НАБУ важко говорити про закриття гештальту бодай в антикорупційному питанні.

Напередодні в рамках спільного урядового засідання єврокомісар по сусідству Олівер Варгей зазначив, що ЄС вражений швидкістю впровадження реформ, але наголошує на певних нюансах. За його словами, Брюссель зацікавлений у завершенні конкурсу в НАБУ, але уточнює, що "швидкість не має йти за рахунок якості і ще треба відполірувати реформи".

Українська влада хоче перейти до переговорів про вступ до ЄС до кінця року, а це означає, що осіння оцінка Єврокомісії має підтвердити повне виконання всіх рекомендацій без знижки на війну та інші проблеми. І як підкреслила її президент Урсула фон дер Ляєн, наразі все насправді залежить від самої України.