Шмигаль пояснив Шольцу важливість членства України в НАТО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили членство України в НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Шмигаль написав у себе в Telegram.

За словами Шмигаля, під час зустрічі вони обговорили ключові аспекти співпраці України та Німеччини. А саме: безпеку, фінанси, санкції, гуманітарну сферу та євроінтеграцію.

"Говорили про справедливий і довготривалий мир. Наголосив, що членство України в НАТО - це єдиний дієвий інструмент, який може зупинити повторення агресії", - написав Шмигаль.

Чиновники також обговорили розвиток спільних військових виробництв.Адже Україна та Німеччина мають найбільше таких проектів, зокрема, з ремонту та обслуговування бронетехніки й танків, виробництва сучасних БМП, систем протиповітряної оборони, ракет до них тощо.

Шмигаль подякував Німеччині за долучення до ініціативи G7 з підтримки України за рахунок використання заморожених російських активів на суму 50 млрд доларів.

Вступ України до НАТО

Вступ до НАТО залишається стратегічною метою України, однак війна з Росією значно ускладнює цей процес. У 2023 році саміт у Вільнюсі скасував вимогу Плану дій щодо членства для вступу, але чіткі строки досі не визначені.

Україна отримує значну підтримку від НАТО у вигляді озброєнь, навчання та розвідданих. У МЗС наголошують, що після Будапештського меморандуму Київ відкидає будь-які альтернативи повноцінному членству.

Як відзначили нещодавно у Міністерстві закордонних справ України, Київ відкидає будь-які альтернативи вступу в НАТО після Будапештського меморандуму.