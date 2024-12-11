Шмигаль пояснив Шольцу важливість членства України в НАТО
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Вони обговорили членство України в НАТО.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Шмигаль написав у себе в Telegram.
За словами Шмигаля, під час зустрічі вони обговорили ключові аспекти співпраці України та Німеччини. А саме: безпеку, фінанси, санкції, гуманітарну сферу та євроінтеграцію.
"Говорили про справедливий і довготривалий мир. Наголосив, що членство України в НАТО - це єдиний дієвий інструмент, який може зупинити повторення агресії", - написав Шмигаль.
Чиновники також обговорили розвиток спільних військових виробництв.Адже Україна та Німеччина мають найбільше таких проектів, зокрема, з ремонту та обслуговування бронетехніки й танків, виробництва сучасних БМП, систем протиповітряної оборони, ракет до них тощо.
Шмигаль подякував Німеччині за долучення до ініціативи G7 з підтримки України за рахунок використання заморожених російських активів на суму 50 млрд доларів.
Вступ України до НАТО
Вступ до НАТО залишається стратегічною метою України, однак війна з Росією значно ускладнює цей процес. У 2023 році саміт у Вільнюсі скасував вимогу Плану дій щодо членства для вступу, але чіткі строки досі не визначені.
Україна отримує значну підтримку від НАТО у вигляді озброєнь, навчання та розвідданих. У МЗС наголошують, що після Будапештського меморандуму Київ відкидає будь-які альтернативи повноцінному членству.
Як відзначили нещодавно у Міністерстві закордонних справ України, Київ відкидає будь-які альтернативи вступу в НАТО після Будапештського меморандуму.
Раніше Bloomberg писало, що адміністрація Байдена розглядала можливість публічно закликати до офіційного запрошення України. Але вирішила цього не робити через малу ймовірність успіху.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.