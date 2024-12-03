Маючи гіркий досвід Будапештського меморандуму, Україна не прийме альтернативи членства в НАТО, - МЗС

Україна відкидає будь-які альтернативи вступу в НАТО після Будапештського меморандуму. Він став гірким досвідом для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

Заява була оприлюднена з нагоди 30-річчя підписання Будапештського меморандуму за два дні до річниці підписання документа 5 грудня.

Будапештський меморандум мав забезпечити Україні гарантії безпеки, суверенітету та територіальної цілісності в обмін на відмову від третього у світі за потенціалом ядерного арсеналу. Меморандум мав стати значним етапом у зміцненні глобального ядерного роззброєння та слугувати прикладом для інших держав у відмові від ядерної зброї.

Проте Росія, бувши одним із гарантів безпеки України, знехтувала документом і загалом міжнародним правом.

"Порушення Росією Будапештського меморандуму створило небезпечний прецедент, що підірвав довіру до самої ідеї ядерного роззброєння. Натомість бачимо активні спроби різних країн від Індо-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу до євроатлантичного простору створити чи розширити наявні ядерні арсенали", - йдеться у заяві.

МЗС наголосило, що Будапештський меморандум став памʼятником недалекоглядності в ухваленні стратегічних безпекових рішень. Міністерство вважає, що він має бути прикладом країнам НАТО про те, що розбудова архітектури безпеки за рахунок інтересів України, а не з їх урахуванням, приречена на провал.

Відомство наголошує, що історичну помилку потрібно виправити, а Україна повинна отримати чіткі, юридично зобов’язуючі гарантії безпеки.

Україна звертається до США та Британії, які підписали Будапештський меморандум, до Франції та Китаю, які до нього приєдналися, до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, із закликом підтримати надання Україні дієвих гарантій безпеки. Україна вважає, що такою гарантією є повноправне членство в НАТО.

"Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО", - заявило МЗС.

У міністерстві додали, що 30-річчя з часу підписання Будапештського меморандуму є слушною нагодою для дієвого кроку до приєднання України до Вашингтонського договору.