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Шмыгаль объяснил Шольцу важность членства Украины в НАТО

Среда 11 декабря 2024 17:16
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Шмыгаль объяснил Шольцу важность членства Украины в НАТО Фото: премьер-министр Денис Шмигаль и канцлер Германии Олаф Шольц (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Они обсудили членство Украины в НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Шмигаль написал у себя в Telegram.

По словам Шмыгаля, во время встречи они обсудили ключевые аспекты сотрудничества Украины и Германии. А именно: безопасность, финансы, санкции, гуманитарную сферу и евроинтеграцию.

"Говорили о справедливом и долговременном мире. Подчеркнул, что членство Украины в НАТО - это единственный действенный инструмент, который может остановить повторение агрессии", - написал Шмыгаль.

Чиновники также обсудили развитие совместных военных производств, ведь Украина и Германия имеют больше всего таких проектов, в частности, по ремонту и обслуживанию бронетехники и танков, производства современных БМП, систем противовоздушной обороны, ракет к ним и тому подобное.

Шмыгаль поблагодарил Германию за присоединение к инициативе G7 по поддержке Украины за счет использования замороженных российских активов на сумму 50 млрд долларов.

Вступление Украины в НАТО

Вступление в НАТО остается стратегической целью Украины, однако война с Россией значительно усложняет этот процесс. В 2023 году саммит в Вильнюсе отменил требование Плана действий по членству для вступления, но четкие сроки до сих пор не определены.

Украина получает значительную поддержку от НАТО в виде вооружений, обучения и разведданных. В МИД отмечают, что после Будапештского меморандума Киев отвергает любые альтернативы полноценному членству.

Как отметили недавно в Министерстве иностранных дел Украины, Киев отвергает какие-либо альтернативы вступления в НАТО после Будапештского меморандума.

Ранее Bloomberg писало, что администрация Байдена рассматривала возможность публично призывать к официальному приглашению Украины. Но решила этого не делать из-за малой вероятности успеха.

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Олаф Шольц Денис Шмыгаль НАТО
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