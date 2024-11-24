Байден хотів запросити Україну в НАТО, але передумав: Bloomberg назвало причину

Адміністрація американського президента Джо Байдена розглядала можливість публічно закликати до офіційного запрошення України до вступу в НАТО. Але вирішила не робити цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Натомість, видання повідомило, що буде укладено низку двосторонніх домовленостей у сфері безпеки, які нададуть Україні певні гарантії.

Зважаючи на малу ймовірність успіху в короткостроковій перспективі адміністрація Байдена вирішила відкласти офіційне запрошення до вступу в НАТО.

Гарантії безпеки для України з партнерами

Наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працює зі США щодо укладення договору про гарантії безпеки на 10 років. Наразі вже ведеться робота над "конкретним текстом" документа.

На даний момент відомо, що голова ОП Андрій Єрмак провів уже третій раунд переговорів зі США щодо угоди про гарантії безпеки для України. Сторони зокрема відзначили значний прогрес.

Зауважимо, що ще минулого року країни G7 підписали спільну декларацію про гарантії безпеки України. До цієї декларації може приєднатися будь-яка країна, яка готова на двосторонньому рівні погодитися надати Україні військову чи фінансову підтримку.

Варто додати, що Україна вже уклала безпекові угоди з понад 20 країнами, серед яких США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Нідерланди та інші європейські держави. Минулого місяця таку угоду було вкладено і з Хорватією.

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