Шмигаль пояснив нові правила комендантської години

За новими правилами під час комендантської години українці можуть виходити без спеціальних перепусток і користуватися транспортом, щоб дістатися до пунктів незламності та пунктів обігріву.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.
За його словами, такі заходи необхідні, щоб усі, хто залишився без світла, води чи тепла, могли отримати необхідну допомогу - обігрів, харчування, теплий чай, зарядку та зв’язок.
Як пояснив Шмигаль, фактично діятиме той самий принцип, що й під час повітряної тривоги, коли люди можуть безперешкодно пересуватися, щоб дістатись безпечних місць.
"Водночас поліція посилює патрулювання вулиць, аби підтримувати громадський порядок і водночас надавати допомогу, коли це потрібно" - наголосив міністр енергетики.
Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомляв, що уряд не планує скасовувати чи переглядати режим комендантської години, однак у разі тривалих відключень світла або тепла можливі тимчасові та точкові винятки.
Такі рішення ухвалюватимуть лише за погодженням із військовим командуванням.
Пізніше президент Володимир Зеленський поінформував, що будуть ухвалені рішення щодо послаблення комендантської години.
З його слів, заходи впроваджуватимуть лише в тих регіонах і населених пунктах, де це дозволяє безпекова ситуація.
Як уточнила прем'єр Юлія Свириденко, комендантську годину можуть послабити на територіях, де запроваджено надзвичайний стан в енергетиці.
Вже сьогодні Шмигаль повідомив про зміни правил пересування у комендантську годину.