Общество Образование Деньги Изменения

Шмыгаль объяснил новые правила комендантского часа

Фото: вице-премьер-министр - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль (kmu gov ua)
Автор: Ірина Глухова

По новым правилам во время комендантского часа украинцы могут выходить без специальных пропусков и пользоваться транспортом, чтобы добраться до пунктов несокрушимости и пунктов обогрева.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

По его словам, такие меры необходимы, чтобы все, кто остался без света, воды или тепла, могли получить необходимую помощь - обогрев, питание, теплый чай, зарядку и связь.

Как пояснил Шмыгаль, фактически будет действовать тот же принцип, что и во время воздушной тревоги, когда люди могут беспрепятственно передвигаться, чтобы добраться до безопасных мест.

"В то же время полиция усиливает патрулирование улиц, чтобы поддерживать общественный порядок и одновременно оказывать помощь, когда это нужно", - подчеркнул министр энергетики.

 

 

Комендантский час во время чрезвычайной ситуации в энергетике

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщал, что правительство не планирует отменять или пересматривать режим комендантского часа, однако в случае длительных отключений света или тепла возможны временные и точечные исключения.

Такие решения будут принимать только по согласованию с военным командованием.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что будут приняты решения по ослаблению комендантского часа.

По его словам, меры будут внедрять только в тех регионах и населенных пунктах, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Как уточнила премьер Юлия Свириденко, комендантский час могут ослабить на территориях, где введено чрезвычайное положение в энергетике.

Уже сегодня Шмыгаль сообщил об изменениях правил передвижения в комендантский час.

