Шмыгаль объяснил новые правила комендантского часа

По его словам, такие меры необходимы, чтобы все, кто остался без света, воды или тепла, могли получить необходимую помощь - обогрев, питание, теплый чай, зарядку и связь.

Как пояснил Шмыгаль, фактически будет действовать тот же принцип, что и во время воздушной тревоги, когда люди могут беспрепятственно передвигаться, чтобы добраться до безопасных мест.

"В то же время полиция усиливает патрулирование улиц, чтобы поддерживать общественный порядок и одновременно оказывать помощь, когда это нужно", - подчеркнул министр энергетики.