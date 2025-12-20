ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Шмигаль показав будівництво фортифікацій у Запорізькій області

Запорізька область , Субота 20 грудня 2025 14:35
Шмигаль показав будівництво фортифікацій у Запорізькій області Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони України Денис Шмигаль відвідав Запорізьку область, де перевірив будівництво укріплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Шмигаля.

Міністр зазначив, що робота з облаштування фортифікацій триває в усіх прифронтових регіонах.

"Під час поїздки в Запорізьку область заслухав доповідь керівника Державної спеціальної служби транспорту, генерал-майора Олександра Яковця щодо будівництва укріплень у Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Київській областях", - розповів Шмигаль.

За його словами, побудовано вже 2130 взводних опорних пунктів, понад 3 тисячі кілометрів протитанкового рову, більш ніж 1 тисяча кілометрів загороджувальних пірамід, 16 тисяч кілометрів бар'єрного рубежу "Єгоза" та 4,3 тисячі кілометрів малопомітної перешкоди.

"Дякую ДССТ за злагоджену роботу. Потрібно надалі нарощувати темпи зведення фортифікацій та покращувати технології будівництва, адже це = важливий рубіж обороноздатності України", - зазначив глава Міноборони.

Будівництво фортифікацій в Україні

Нагадаємо, влітку повідомлялося що Україна веде наймасштабніші будівельні роботи зі створення оборонних споруд за весь час російського вторгнення.

Минулого року було обладнано 3 тисячі оборонних пунктів як на загрозливих напрямках, так і в місцях, де зараз не ведуться активні бойові дії. Для цього держава виділила 46,2 млрд гривень, які спрямувала військовим адміністраціям та Агентству відновлення.

На початку 2025 року ці фортифікації передані до сфери управління Міноборони.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що до виконання завдань з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд залучені 21 обласна військова адміністрація та підрядні організації.

