Шмигаль показав будівництво фортифікацій у Запорізькій області

Міністр оборони України Денис Шмигаль відвідав Запорізьку область, де перевірив будівництво укріплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Шмигаля.

Міністр зазначив, що робота з облаштування фортифікацій триває в усіх прифронтових регіонах. "Під час поїздки в Запорізьку область заслухав доповідь керівника Державної спеціальної служби транспорту, генерал-майора Олександра Яковця щодо будівництва укріплень у Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Київській областях", - розповів Шмигаль. За його словами, побудовано вже 2130 взводних опорних пунктів, понад 3 тисячі кілометрів протитанкового рову, більш ніж 1 тисяча кілометрів загороджувальних пірамід, 16 тисяч кілометрів бар'єрного рубежу "Єгоза" та 4,3 тисячі кілометрів малопомітної перешкоди. "Дякую ДССТ за злагоджену роботу. Потрібно надалі нарощувати темпи зведення фортифікацій та покращувати технології будівництва, адже це = важливий рубіж обороноздатності України", - зазначив глава Міноборони.