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Сім областей України мають посилити роботу над фортифікаціями, - Сирський

Україна, Вівторок 17 грудня 2024 21:54
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Сім областей України мають посилити роботу над фортифікаціями, - Сирський Фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Нині все суспільство має згуртуватися для підтримки Сил оборони. Крім стійкості українських воїнів, надзвичайно велике значення мають інженерно-фортифікаційні споруди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Будівництво ІФС було розподілене на три етапи. Зараз триває робота на фінальному етапі. У його межах Збройні Сили вже завершують реалізацію поставлених завдань, ДССТ - потрібно прискорити роботу", - пояснив Сирський.

Головнокомандувач зауважив, що до виконання завдань з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд залучені 21 обласна військова адміністрація та підрядні організації.

"Сім областей мусять посилити роботу на напрямку фортифікацій", - підкреслив він.

Водночас Сирський наголосив на потребі ОВА активніше діяти на своєму полі щодо будівництва фортифікацій, особливо ешелонування їх у глибину.

"Це наш спільний напрямок роботи, і він потребує максимальної консолідації зусиль - як для стримування ворожого наступу, так і для захисту української землі, та передусім - для збереження життя кожного українського воїна", - сказав він.

Нагадаємо, днями заступник начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ полковник Володимир Гусар заявив, що наразі в Україні немає проблем у питанні будівництва фортифікаційних споруд.

Він підкреслив, що військові частини забезпечені всім необхідним для цього.

Зауважимо, що у травні Міністерство оборони повідомило про завершення робіт з будівництва таких споруд у п'яти областях: Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській.

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