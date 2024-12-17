Сім областей України мають посилити роботу над фортифікаціями, - Сирський

Нині все суспільство має згуртуватися для підтримки Сил оборони. Крім стійкості українських воїнів, надзвичайно велике значення мають інженерно-фортифікаційні споруди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Будівництво ІФС було розподілене на три етапи. Зараз триває робота на фінальному етапі. У його межах Збройні Сили вже завершують реалізацію поставлених завдань, ДССТ - потрібно прискорити роботу", - пояснив Сирський.

Головнокомандувач зауважив, що до виконання завдань з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд залучені 21 обласна військова адміністрація та підрядні організації.

"Сім областей мусять посилити роботу на напрямку фортифікацій", - підкреслив він.

Водночас Сирський наголосив на потребі ОВА активніше діяти на своєму полі щодо будівництва фортифікацій, особливо ешелонування їх у глибину.

"Це наш спільний напрямок роботи, і він потребує максимальної консолідації зусиль - як для стримування ворожого наступу, так і для захисту української землі, та передусім - для збереження життя кожного українського воїна", - сказав він.