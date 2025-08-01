Україна розгорнула рекордне будівництво оборонних споруд, - WSJ

Україна веде наймасштабніші будівельні роботи зі створення оборонних споруд за весь час російського вторгнення. Лінія оборони будується для того, щоб зупинити літній наступ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як пише видання, українська армія наразі робить ставку на швидку побудову протитанкових ровів та колючих дротів на сході.

"Армія, яка копає глибше, - це армія, яка виживає", - розповів журналістам військовий інженер Олег, який відповідальний за майже 300 кілометрів оборонних ліній в рамках масштабного проєкту.

За даними ЗМІ, програма зміцнення лінії фронту триває вже два роки, але стикається з постійними затримками, ударами і навіть арештами за звинуваченнями в корупції.

Зокрема, за останні півтора року російські війська прорвали кілька слабких ділянок української оборони і скористалися недобудованими рубежами на півночі, розпочавши новий наступ силами близько 50 000 осіб.

"Україна сподівається, що потрійний пояс укріплень зможе зупинити аналогічні прориви на сході, де Росія веде бої за Покровськ і Костянтинівку", - йдеться у статті.

Лінії оборони

The Wall Street Journal пише, що першу лінію оборони зводять піхотинці, а другу - інженерні частини. За третю лінію відповідають цивільні адміністрації - вона повинна оточити ключові міста і зміцнити кордони областей. Мета цих ліній оборони - зупинити російські війська ще до їх прориву вглиб.

У 2024 році на укріплення виділено понад 46 млрд гривень - це майже 2% від загального військового бюджету. Чиновники стверджують, що реальна сума ще вища, але не розкривають точних цифр.

Через швидкі зміни на полі бою деякі елементи оборонних споруд можуть морально застаріти ще до того, як туди дістанеться ворог. Якщо у 2022 році українські військові покладалися на довгі окопи для захисту від артилерії, то нині головна загроза - дрони.

Сучасні траншеї копають глибше, обладнують укриттями для малих груп і командними пунктами для операторів безпілотників. Водночас традиційні конструкції, як-от спостережні пости, вже втратили ефективність.

На тлі скорочення запасів бронетехніки Росія дедалі частіше кидає в бій невеликі мобільні групи - на мотоциклах або баггі. У відповідь на це українські підрозділи встановлюють щільну мережу непомітних металевих спіралей, здатних сплутати бійців і техніку та зробити їх легкою мішенню для дронів.