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Міноборони буде відповідальним за фортифікації на прифронтових територіях

Вівторок 21 січня 2025 12:19
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Міноборони буде відповідальним за фортифікації на прифронтових територіях Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні буде модернізовано механізм приймання, обліку та обслуговування фортифікацій на прифронтових територіях.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

За словами Шмигаля, минулого року було обладнано 3 тисячі оборонних пунктів як на загрозливих напрямках, так і в місцях, де зараз не ведуться активні бойові дії. Для цього держава виділила 46,2 млрд гривень, які спрямувала військовим адміністраціям та Агентству відновлення.

"Тепер, згідно з постановою, яку ухвалюємо сьогодні, в місячний строк ці фортифікації мають бути передані до сфери управління Міноборони та закріплені за балансоутримувачами. Спільно докладаємо всіх зусиль, щоб стримати ворога та наблизити нашу перемогу", - сказав Шмигаль.

Будівництво фортифікацій в Україні

Раніше заступник начальника управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ полковник Володимир Гусар заявив, що наразі в Україні немає проблем у питанні будівництва фортифікаційних споруд.

Також у травні Міністерство оборони повідомило про завершення робіт з будівництва таких споруд у п'яти областях: Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що до виконання завдань з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд залучені 21 обласна військова адміністрація та підрядні організації.

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