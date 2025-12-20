Шмыгаль показал строительство фортификаций в Запорожской области
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил Запорожскую область, где проверил строительство укреплений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Шмыгаля.
Министр отметил, что работа по обустройству фортификаций продолжается во всех прифронтовых регионах.
"Во время поездки в Запорожскую область заслушал доклад руководителя Государственной специальной службы транспорта, генерал-майора Александра Яковца по строительству укреплений в Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях", - рассказал Шмыгаль.
По его словам, построено уже 2130 взводных опорных пунктов, более 3 тысяч километров противотанкового рва, более чем 1 тысяча километров заградительных пирамид, 16 тысяч километров барьерного рубежа "Егоза" и 4,3 тысячи километров малозаметного препятствия.
"Спасибо ДССТ за слаженную работу. Нужно в дальнейшем наращивать темпы возведения фортификаций и улучшать технологии строительства, ведь это = важный рубеж обороноспособности Украины", - отметил глава Минобороны.
Строительство фортификаций в Украине
Напомним, летом сообщалось что Украина ведет самые масштабные строительные работы по созданию оборонительных сооружений за все время российского вторжения.
В прошлом году было оборудовано 3 тысячи оборонительных пунктов как на угрожающих направлениях, так и в местах, где сейчас не ведутся активные боевые действия. Для этого государство выделило 46,2 млрд гривен, которые направило военным администрациям и Агентству восстановления.
В начале 2025 года эти фортификации переданы в сферу управления Минобороны.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что к выполнению задач по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений привлечены 21 областная военная администрация и подрядные организации.