Шмыгаль показал строительство фортификаций в Запорожской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Шмыгаля.

Министр отметил, что работа по обустройству фортификаций продолжается во всех прифронтовых регионах.

"Во время поездки в Запорожскую область заслушал доклад руководителя Государственной специальной службы транспорта, генерал-майора Александра Яковца по строительству укреплений в Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, построено уже 2130 взводных опорных пунктов, более 3 тысяч километров противотанкового рва, более чем 1 тысяча километров заградительных пирамид, 16 тысяч километров барьерного рубежа "Егоза" и 4,3 тысячи километров малозаметного препятствия.

"Спасибо ДССТ за слаженную работу. Нужно в дальнейшем наращивать темпы возведения фортификаций и улучшать технологии строительства, ведь это = важный рубеж обороноспособности Украины", - отметил глава Минобороны.