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Шмигаль підтвердив отримання танків Abrams з Австраліїї: чекають на останню партію

Україна, Субота 19 липня 2025 16:05
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Шмигаль підтвердив отримання танків Abrams з Австраліїї: чекають на останню партію Фото: австралійські M1A1 Abrams вже в Україні (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Міністр оборони України Денис Шмигаль підтвердив, що Австралія передала більшість обіцяних танків M1A1 Abrams. Зараз Україна очікує на решту бойових машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Шмигаля у Telegram.

"Більшість із переданих 49 танків уже на озброєнні Збройних Сил України. Остання партія надійде протягом наступних місяців", - сказав міністр.

Шмигаль зазначив, що партія танків - частина пакета допомоги вартістю у 245 мільйонів доларів. Пакет входить до загальної суми в 1,5 мільярда доларів - саме стільки коштувала військова допомога від Австралії, надана з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Дякуємо Уряду Австралії за міцну підтримку та рішучість стояти пліч-о-пліч з Україною у цей непростий час", - додав міністр.

Нагадаємо, що 19 липня уряд Австралії підтвердив передачу Україні партії танків M1A1 Abrams американського виробництва. Вартість партії переданих танків склала 160 мільйонів доларів, решту танків передадуть найближчим часом.

Запит на ці танки Україна подала у лютому 2024 року. Останні M1A1 Abrams австралійська армія списала в серпні 2024 року та пообіцяла, що передасть Києву 49 танків у рамках пакета військової допомоги. Проте постачання було відтерміноване, оскільки за правилами Австралія повинна була отримати дозвіл від США - виробника цих танків.

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