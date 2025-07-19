Шмигаль підтвердив отримання танків Abrams з Австраліїї: чекають на останню партію

Міністр оборони України Денис Шмигаль підтвердив, що Австралія передала більшість обіцяних танків M1A1 Abrams. Зараз Україна очікує на решту бойових машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Шмигаля у Telegram .

"Більшість із переданих 49 танків уже на озброєнні Збройних Сил України. Остання партія надійде протягом наступних місяців", - сказав міністр.

Шмигаль зазначив, що партія танків - частина пакета допомоги вартістю у 245 мільйонів доларів. Пакет входить до загальної суми в 1,5 мільярда доларів - саме стільки коштувала військова допомога від Австралії, надана з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Дякуємо Уряду Австралії за міцну підтримку та рішучість стояти пліч-о-пліч з Україною у цей непростий час", - додав міністр.