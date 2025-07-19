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Шмыгаль подтвердил получение танков Abrams из Австралиии: ждут последнюю партию

Украина, Суббота 19 июля 2025 16:05
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Шмыгаль подтвердил получение танков Abrams из Австралиии: ждут последнюю партию Фото: австралийские M1A1 Abrams уже в Украине (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что Австралия передала большинство обещанных танков M1A1 Abrams. Сейчас Украина ожидает остальные боевые машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Шмыгаля в Telegram.

"Большинство из переданных 49 танков уже на вооружении Вооруженных Сил Украины. Последняя партия поступит в течение следующих месяцев", - сказал министр.

Шмыгаль отметил, что партия танков - часть пакета помощи стоимостью в 245 миллионов долларов. Пакет входит в общую сумму в 1,5 миллиарда долларов - именно столько стоила военная помощь от Австралии, предоставленная с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Спасибо Правительству Австралии за крепкую поддержку и решимость стоять бок о бок с Украиной в это непростое время", - добавил министр.

Напомним, что 19 июля правительство Австралии подтвердило передачу Украине партии танков M1A1 Abrams американского производства. Стоимость партии переданных танков составила 160 миллионов долларов, остальные танки передадут в ближайшее время.

Запрос на эти танки Украина подала в феврале 2024 года. Последние M1A1 Abrams австралийская армия списала в августе 2024 года и пообещала, что передаст Киеву 49 танков в рамках пакета военной помощи. Однако поставки были отсрочены, поскольку по правилам Австралия должна была получить разрешение от США - производителя этих танков.

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