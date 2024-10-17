Австралія оголосила про передачу Україні 49 танків Abrams

Австралія передасть Україні 49 своїх застарілих танків M1A1 Abrams в рамках нового пакета військової допомоги на суму 245 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Австралії.

Як було оголошено в січні 2022 року, австралійська армія замінить M1A1 Abrams на M1A2. Для підтримки переходу австралійська армія збереже невелику кількість танків M1A1 Abrams, щоб допомогти впровадженню нового парку M1A2.

Зазначається, що загальна вартість військової допомоги, наданої Австралією Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, перевищила 1,3 млрд доларів, а загальний обсяг підтримки - понад 1,5 млрд доларів.

"Цей пакет допомоги вартістю близько 245 млн доларів посилить вогневу міць і мобільність Збройних Сил України, а також доповнить підтримку, яку партнери надають українським бронетанковим бригадам", - йдеться у заяві австралійського уряду.

Танки Abrams для України

Нагадаємо, у серпні стало відомом про те, що Австралія списала танки Abrams, про передачу яких просила Україна. Тоді Україна закликала Австралію надати 14 танків та навчити екіпаж українців. Однак влада Австралії вирішила відхилити запит.

Однак вчора ЗМІ повідомили, що Австралія має намір передати Україні 49 танків Abrams. Вони будуть передані в рамках нового пакета військової підтримки на суму 245 млн доларів. Офіційно про передачу танків уряд Австралії оголосив сьогодні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.