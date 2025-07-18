Шмигаль озвучив дату нового "Рамштайну"

За словами Шмигаля, окрім "Рамштайну" найближчим часом він проведе розмови з міністрами оборони країн G7.

"Рамштайн" в понеділок буде більш технічно-координаційним", - розповів міністр оборони.

Що таке "Рамштайн"

Контактна група з оборонної підтримки України, відома як "формат Рамштайн", об’єднує понад 50 держав, які координують зусилля для допомоги Україні у протидії російській агресії.

Ініційована США група вперше зібралася 26 квітня 2022 року на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині - звідси й походить назва формату.

У рамках цієї платформи було ухвалено низку рішень про передачу Україні сучасного західного озброєння. Завдяки "Рамштайну" Збройні сили України отримали, зокрема, реактивні системи HIMARS, зенітні комплекси Patriot, танки Leopard 2 і Abrams, а також іншу військову техніку.

Попереднє засідання відбулось відбулося 4 червня, тоді вперше за весь час існування Контактної групи там не було представника США. При цьому міністр оборони США Піт Гегсет, який пропустив засідання, змушений був виправдовуватися перед ЗМІ.