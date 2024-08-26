Шмигаль обговорив з заступником держсекретаря США допомогу у відновленні енергетики

Шмигаль поінформував Верму про пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок масованої повітряної атаки Росії.

Він наголосив, що ворог цілеспрямовано бив по енергетиці. Наразі енергетики роблять усе, щоб відновити електропостачання в домівки українців.

"Фінансова допомога від США для нас надзвичайно важлива. Частина з неї - це підтримка енергетики. Наразі готуємося до важкого опалювального сезону. Потребуємо від партнерів більше обладнання для побудови децентралізованої енергосистеми. Озвучив наші нагальні потреби", - розповів прем'єр.

Глава уряду також наголосив на важливості повної конфіскації заморожених активів РФ і спрямування ресурсів для підтримки України.

"Говорили й про довгострокові проєкти та страхування воєнних ризиків. Продовжуємо спільну роботу в цих напрямках. Подякував адміністрації президента США та американському уряду за внесок у посилення України. Впевнений, наша співпраця надалі лише розвиватиметься", - додав Шмигаль.