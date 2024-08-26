Де в Україні немає світла та як діють нові графіки відключень: ситуація по областях
Російська масована атака 26 серпня припала по об'єктах енергетики України. В результаті в деяких областях світла немає вже кілька годин поспіль, частина перейшла на погодинні графіки, інші взагалі не відчули обмежень.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про ситуацію в областях.
Найскладніша ситуація у магістральних мережах України, де спостерігаються масові ушкодження. Без світла залишається майже мільйон мешканців Дніпра, близько 700 тисяч мешканців Києва, є відключення електроенергії у Сумській, Полтавській та інших областях.
Там, де ситуація найкритичніша, діють аварійні відключення, які перейдуть у графіки погодинних відключень.
Київ
Через масовану атаку в столиці діють екстрені відключення світла. На цей час погодинні графіки, які можуть бути спрогнозовані наперед, не діють.
Як повідомили у ДТЕК "Київські електромережі", терміни екстрених відключень невідомі. Киянам радять стежити за інформацією на офіційних сторінках у соціальних мережах.
Київська область
Така сама ситуація у Київській області. За оновленням можна стежити на сторінці ДТЕК "Київські регіональні електромережі" у Facebook.
Вінницька область
З ранку в області почалися відключення через відсутність напруги в мережі. До другої половини дня було заживлено всі населені пункти, і станом на даний момент заживленовсіх споживачів, повідомили у "Вінницяобленерго" .
Тим часом місцеві ЗМІ повідомили про зміну графіків погодинних відключень із 26 серпня. І публікують оновлені графіки до 8 вересня.
Фото: графіки відключень з 26 серпня до 8 вересня
Волинська область
Тут діють аварійні вимкнення. За даними місцевого обленерго, частково без світла Луцьк, Ковель, Луцький, Ковельський, Камінь-Каширський райони. Орієнтовний час відновлення - до 17:00.
Дніпропетровська область
У регіоні діють екстрені відключення не за графіком. Терміни екстрених відключень невідомі. За оновленнями можна стежити на сторінці ДТЕК "Дніпровські електромережі" у Facebook.
Донецька область
Аналогічна ситуація у Донецькій області. За оновленням інформації можна стежити на сторінці ДТЕК "Донецькі електромережі" .
Житомирська область
За даними "Житоміробенерго", по всій області діють аварійні відключення.
Закарпатська область
Тут сьогодні не діятимуть графіки погодинних відключень, повідомили у "Закарпаттіобленерго".
Запорізька область
У Запорізькій області з 15:00 до 24:00 запроваджуються графіки погодинних відключень, повідомили у місцевому обленерго.
До окремої вказівки "Укренерго" буде відключено чотири черги одночасно:
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15:00-18:00 - вимикаються черги 1, 2, 4, 5
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18:00-21:00 - вимикаються черги 2, 3, 5, 6
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21:00-24:00 - вимикаються черги 1, 3, 4, 6
Жителів області, хто має світло, незважаючи на графіки, просять споживати електроенергію економно та відповідально, щоб зменшити період відключень.
Івано-Франківська область
Станом на вечір усі мережі області під напругою. Але після ранкового обстрілу є ймовірність, що запровадять графіки обмежень потужності чи графіки відключень, йдеться у повідомленні "Прикарпаттяобленерго" .
Кіровоградська область
З 15:00 до 24:00 у регіоні діють чотири черги погодинних відключень. "Кіровоградобленерго" публікує графіки на сьогодні:
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1 черга: 12:00-14:00, 16:00-18:00, 19:00-22:00
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2 черга: 12:00-14:00, 15:00-18:00, 20:00-23:00
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3 черга: 12:00-14:00, 16:00-19:00, 20:00-22:00, 23:00-24:00
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4 черга: 14:00-16:00, 18:00-21:00, 22:00-24:00
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5 черга: 14:00-17:00, 18:00-20:00, 21:00-24:00
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6 черга: 14:00-16:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00
Львівська область
На сторінці "Львівобленерго" повідомляється лише про те, що зранку у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням.
Миколаївська область
Ця область перейшла з аварійних відключень на погодинні графіки з 12:00. З 15:00 була команда на одночасне відключення чотирьох черг, тому 3 та 4 черги знову відключали до 16:00, пояснили у "Миколаївобленерго".
З 16:00 відключали 1 та 2 черги. Планувалося, що 5 та 6 черги залишаються відключеними до 18:00, проте вже о 16:45 повідомили про скасування графіків.
Одеська область
В області досі діють аварійні відключення, термін невідомий. За оновленнями можна стежити на сторінці ДТЕК "Одеські електромережі" .
Полтавська область
З 13:00 скасовано превентивні відключення та аварійні графіки у повному обсязі для всіх десяти черг. Натомість застосовується графік погодинних відключень, повідомляє "Полтаваобленерго" .
З 14:30 до 24:00 одночасно відключають три черги. Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
Завтра "Полтаваобленерго" планує застосовувати графік погодинного відключення. Інформація про тривалість перерв у електропостачанні буде розміщена додатково після доведення лімітів від "Укренерго".
Рівненська область
На 15:00 частково знеструмлено об'єкти у всіх районах. Найскладніша ситуація у Рівному та Рівненському районі. Орієнтовний час відновлення - до 18:00, повідомляє місцевий обленерго.
Сумська область
За даними "Сумиобленерго", на території області діють графіки погодинних відключень. Застосовуються вони обсягом чотирьох черг.
Фото: графіки відключень у Сумській області
Тернопільська область
На сторінці "Тернопільобленерго" остання інформація за сьогодні, коли графіки погодинних відключень на 26 серпня не прогнозувалися.
Харківська область
З другої половини дня аварійні відключення замінено на погодинні графіки. За розвитком ситуації рекомендують стежити на Telegram-каналі "Харківобленерго".
Фото: графік у Харківській області до 30 серпня (t.me/kharkivenergy)
Херсонська область
У Херсонській області енергетики працюють над відновленням електропостачання низки населених пунктів: Нововознесенське, Велика Олександрівка, Любимівка, Степове, Новорайськ, Мала Шестерня, Любимівка, Мала Олександрівка, Херсон, Білозерка.
Про аварійні або погодинні відключення "Херсонобленерго" не повідомляє.
Хмельницька область
За даними "Хмельницькобленерго" , є знеструмлення в обласному центрі, Хмельницькій територіальній громаді та у Хмельницькому районі.
Щодо відновлення роботи продовжуються. За словами голови обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, абонентів у Хмельницькому та Хмельницькому районі запитають орієнтовно з 19:00.
Черкаська область
Як повідомляє "Черкасиобленерго", з 15:00 діють оновлені графіки відключень. Світла не буде в наступні години:
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15:00-16:00 - 3, 4, 5 та 6 черги
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16:00-17:00 - 3, 4, 5 та 6 черги
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17:00-18:00 - 1, 2, 3 та 4 черги
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18:00-19:00 - 1, 2, 3 та 4 черги
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19:00-20:00 - 5, 6, 1 та 2 черги
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20:00-21:00 - 5, 6, 1 та 2 черги
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21:00-22:00 - 3, 4, 5 та 6 черги
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22:00-23:00 - 3, 4, 5 та 6 черги
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23:00-24:00 - 1, 2, 3 та 4 черги
Список адрес, які знеструмлюються по чергах, можна переглянути за посиланням.
Чернігівська область
Графіки погодинних відключень діють із 11:00. Але з 14:25 обсяги відключень збільшено, застосовуються по чотири черги, зазначили у "Чернігівобленерго".
Оновлений графік на сьогодні:
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15:00-18:00 - 1, 3, 5, 6 черги
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18:00-21:00 – 2, 3, 4, 6 черги;
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21:00-24:00 – 1, 2, 4, 5 черги
Чернівецька область
Незважаючи на масштабний удар по українській енергетиці, про аварійні відключення чи графіки в Чернівецькій області не повідомлялося. Як зазначили у "Чернівціобленерго" , якщо будуть зміни, то про них проінформують на офіційних каналах.
При підготовкці матеріалу використовувалися: дані місцевих обленерго, повідомлення обласних військових адміністрацій та регіональних ЗМІ.
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