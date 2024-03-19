Шмигаль обговорив з прем’єром Люксембургу конфіскацію заморожених активів РФ

"Люксембург готовий долучитися до втілення сьомого пункту формули миру президента України, де йдеться про покарання Росії за вчинені злочини. Особливу увагу акцентували на санкційній політиці. Наше спільне завдання - перекрити Росії усі шляхи фінансування агресивної війни", - написав Шмигаль.

За його словами, наразі одне з ключових питань - це конфіскація заморожених російських активів.

За попередніми даними, в Люксембурзі зберігається понад 6 млрд євро ресурсів РФ.

"Наша принципова позиція - ці кошти повинні працювати на Україну вже зараз. Для нас важливо, аби всі російські заморожені суверенні активи пішли для стійкості та відновлення України", - наголосив прем'єр.

Також Люксембург висловив зацікавленість в реконструкції Криворізького району Дніпропетровської області, який є потужним індустріальним центром України.

"Подякував Люксембургу за військове співробітництво, а також за адвокацію макрофінансової допомоги минулого року та за сприяння схваленню програми Ukraine Facility цьогоріч", - додав Шмигаль.

Передача конфіскованих активів РФ

Нагадаємо, після початку війни Росії проти України країни Заходу заморозили російські активи приблизно 300 млрд євро. У "Великій сімці" вже більше року точаться дебати про те, чи можна конфіскувати активи російського центрального банку, заморожені під час російського вторгнення в Україну, не підриваючи при цьому довіри до міжнародної фінансової системи.

Левова частка активів - по суті, цінних паперів, які інвестував російський центробанк - заморожена в депозитарії Euroclear, розташованому в Брюсселі, який отримав від цих активів 3,25 млрд євро прибутку. Єврокомісія має намір запропонувати країнам ЄС використати майбутній прибуток від російських активів для оборонної промисловості України.

Водночас міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що готовий надати Україні позику на суму заморожених активів російського центрального банку у Великій Британії на тій підставі, що Росія буде змушена виплатити Україні репарації після закінчення війни.

Нещодавно глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала направити активи РФ на військову допомогу Україні.

Як розповів віцепрем'єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, заморожені російські активи Україна у кращому випадку зможе отримати цього року, але реальніше - вже наступного.