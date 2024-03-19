Шмыгаль обсудил с премьером Люксембурга конфискацию замороженных активов РФ

"Люксембург готов приобщиться к воплощению седьмого пункта формулы мира президента Украины, где речь идет о наказании России за совершенные преступления. Особое внимание акцентировали на санкционной политике. Наша общая задача - перекрыть России все пути финансирования агрессивной войны", - написал Шмыгаль.

По его словам, сейчас один из ключевых вопросов - это конфискация замороженных российских активов.

По предварительным данным, в Люксембурге хранится более 6 млрд евро ресурсов РФ.

"Наша принципиальная позиция - эти средства должны работать на Украину уже сейчас. Для нас важно, чтобы все российские замороженные суверенные активы пошли для устойчивости и восстановления Украины", - подчеркнул премьер.

Также Люксембург выразил заинтересованность в реконструкции Криворожского района Днепропетровской области, являющегося мощным индустриальным центром Украины.

"Поблагодарил Люксембург за военное сотрудничество, а также за адвокацию макрофинансовой помощи в прошлом году и за содействие одобрению программы Ukraine Facility в этом году", - добавил Шмыгаль.

Передача конфискованных активов РФ

Напомним, после начала войны России против Украины страны Запада заморозили российские активы около 300 млрд евро. В "Большой семерке" уже больше года идут дебаты о том, можно ли конфисковать активы российского центрального банка, замороженные во время российского вторжения в Украину, не подрывая при этом доверия к международной финансовой системе.

Львиная доля активов - по сути, ценных бумаг, которые инвестировал российский центробанк - заморожена в депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе, получившем от этих активов 3,25 млрд евро прибыли. Еврокомиссия намерена предложить странам ЕС использовать будущую прибыль от российских активов для оборонной промышленности Украины.

В то же время министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что готов предоставить Украине заем на сумму замороженных активов российского центрального банка в Великобритании на том основании, что Россия будет вынуждена выплатить Украине репарации после окончания войны.

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила направить активы РФ на военную помощь Украине.

Как рассказал вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, замороженные российские активы Украина в лучшем случае сможет получить в этом году, но реальнее - уже в следующем.