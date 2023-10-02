Шмигаль обговорив з представниками місії МВФ програму фінансування України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Шмигаля .

"Перший візит місії МВФ в Україну за більш ніж три роки. Обговорили кроки, необхідні для реалізації чотирирічної програми з Фондом на суму 15,6 млрд доларів", - написав він.

Шмигаль зазначив, що Україна тісно співпрацює з партнерами щодо впровадження реформ. Також продовжується робота, спрямована на розвиток економіки.

Прем'єр зазначив, що він розповів представникам місії про наші основні напрямки, зокрема, залучення інвестицій, програми підтримки малого й середнього бізнесу, державно-приватне партнерство.

Вони також обговорили спільну роботу в межах Багатосторонньої координаційної платформи донорів. Шмигаль поінформував місію про потреби України у коштах для покриття дефіциту бюджету та окремо про потреби на відновлення.

Він зауважив, що Україна спільно з партнерами працює для посилення економічної стійкості нашої держави.

Місія МВФ в Україні

Вчора команда МВФ розпочала зустрічі з представниками влади України, а також іншими ключовими партнерами.

Нагадаємо, що 31 березня МВФ схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Програма складає частину пакета міжнародної підтримки з загальною вартістю 115 млрд доларів. Водночас влада України повинна реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

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