Шмигаль обговорив з представниками місії МВФ програму фінансування України
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з представниками місії МВФ чотирирічну програму фінансування України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Шмигаля.
"Перший візит місії МВФ в Україну за більш ніж три роки. Обговорили кроки, необхідні для реалізації чотирирічної програми з Фондом на суму 15,6 млрд доларів", - написав він.
Шмигаль зазначив, що Україна тісно співпрацює з партнерами щодо впровадження реформ. Також продовжується робота, спрямована на розвиток економіки.
Прем'єр зазначив, що він розповів представникам місії про наші основні напрямки, зокрема, залучення інвестицій, програми підтримки малого й середнього бізнесу, державно-приватне партнерство.
Вони також обговорили спільну роботу в межах Багатосторонньої координаційної платформи донорів. Шмигаль поінформував місію про потреби України у коштах для покриття дефіциту бюджету та окремо про потреби на відновлення.
Він зауважив, що Україна спільно з партнерами працює для посилення економічної стійкості нашої держави.
Місія МВФ в Україні
Вчора команда МВФ розпочала зустрічі з представниками влади України, а також іншими ключовими партнерами.
Нагадаємо, що 31 березня МВФ схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Програма складає частину пакета міжнародної підтримки з загальною вартістю 115 млрд доларів. Водночас влада України повинна реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.