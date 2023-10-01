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Команда МВФ розпочинає зустрічі з представниками влади України: про що говоритимуть

Неділя 01 жовтня 2023 10:18
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Команда МВФ розпочинає зустрічі з представниками влади України: про що говоритимуть Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Команда Міжнародного Валютного Фонду відсьогодні, 1 жовтня, розпочинає зустрічі з представниками влади України, а також іншими ключовими партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

Команду очолюватиме заступниця Директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан.

"Діалог високого рівня фокусуватиметься на перспективних заходах та викликах у контексті програми розширеного фінансування (EFF), що її реалізує Україна за підтримки МВФ", - додав постійний представник МВФ.

Програма МВФ

Міжнародний валютний фонд схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Програма становить частину пакета міжнародної підтримки з загальною вартістю 115 млрд доларів. Влада України, зі свого боку, повинна реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

В рамках програми МВФ виділив перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів у квітні. Ще один транш у розмірі 890 млн доларів було виділено вже в червні. Наступний очікується восени, після другого перегляду програми місією МВФ.

Відповідно до проєкту бюджету на 2024 рік, Кабінет міністрів розраховує отримати від МВФ 5,4 млрд доларів у наступному році.

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