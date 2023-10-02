Шмыгаль обсудил с представителями миссии МВФ программу финансирования Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Шмыгаля .

"Первый визит миссии МВФ в Украину за более чем три года. Обсудили шаги, необходимые для реализации четырехлетней программы с Фондом на сумму 15,6 млрд долларов", - написал он.

Шмыгаль отметил, что Украина тесно сотрудничает с партнерами по внедрению реформ. Также продолжается работа, направленная на развитие экономики.

Премьер отметил, что он рассказал представителям миссии о наших основных направлениях, в частности, привлечении инвестиций, программах поддержки малого и среднего бизнеса, государственно-частном партнерстве.

Они также обсудили совместную работу в рамках многосторонней координационной платформы доноров. Шмыгаль проинформировал миссию о потребностях Украины в средствах для покрытия дефицита бюджета и отдельно о необходимости восстановления.

Он отметил, что Украина совместно с партнерами работает по усилению экономической устойчивости нашего государства.

Миссия МВФ в Украине

Вчера команда МВФ начала встречи с представителями властей Украины, а также другими ключевыми партнерами.

Напомним, что 31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд долларов. В то же время власти Украины должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования.

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