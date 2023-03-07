Шмигаль обговорив з МВФ початок переговорів про нову програму

Сьогодні, 7 березня, Україна з Міжнародним валютним фондом обговорила початок переговорів щодо нової програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Twitter ,

Крім того, за словами прем'єра, Україна може очікувати на загальний розмір фінансування понад 15 мільярдів доларів.

Сьогодні, Шмигаль разом з директором Європейського департаменту Альфредом Каммером обговорив початок перемовин щодо нової довгострокової програми МВФ.

Нагадаємо, представники України та МВФ готуються розпочати роботу над майбутньою програмою. Обговорення відбудуться вже в березні.

Раніше прем'єр України розкрив деталі нової програми МВФ для України.

Крім того, міністр фінансів США Джанет Єллен заявляла, що США підтримують нову кредитну програму Міжнародного валютного фонду для України.

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