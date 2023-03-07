ua ru
Вт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шмыгаль обсудил с МВФ начало переговоров о новой программе

Новина українською →
Украина, Вторник 07 марта 2023 21:38
Шмыгаль обсудил с МВФ начало переговоров о новой программе Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu gov ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 марта, Украина с Международным валютным фондом обсудила начало переговоров по новой программе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Twitter.

Сегодня Шмыгаль вместе с директором Европейского департамента Альфредом Каммером обсудил начало переговоров по новой долгосрочной программе МВФ.

"Новая программа Международного валютного фонда будет способствовать скорейшему восстановлению и инвестициям", - заявил глава правительства.

Кроме того, по словам премьера, Украина может ожидать общий размер финансирования свыше15 миллиардов долларов.

Напомним, представители Украины и МВФ готовятся начать работу над предстоящей программой. Обсуждения состоятся уже в марте.

Ранее премьер Украины раскрыл детали новой программы МВФ для Украины.

Кроме того, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США поддерживают новую кредитную программу Международного валютного фонда для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Премьер-министр МВФ Денис Шмыгаль
NEWS
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти