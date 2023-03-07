Шмыгаль обсудил с МВФ начало переговоров о новой программе
Сегодня, 7 марта, Украина с Международным валютным фондом обсудила начало переговоров по новой программе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Twitter.
Сегодня Шмыгаль вместе с директором Европейского департамента Альфредом Каммером обсудил начало переговоров по новой долгосрочной программе МВФ.
"Новая программа Международного валютного фонда будет способствовать скорейшему восстановлению и инвестициям", - заявил глава правительства.
Кроме того, по словам премьера, Украина может ожидать общий размер финансирования свыше15 миллиардов долларов.
Напомним, представители Украины и МВФ готовятся начать работу над предстоящей программой. Обсуждения состоятся уже в марте.
Ранее премьер Украины раскрыл детали новой программы МВФ для Украины.
Кроме того, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США поддерживают новую кредитную программу Международного валютного фонда для Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.