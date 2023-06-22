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Шмигаль провів важливу зустріч з Блінкеном: про що говорили

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Четвер 22 червня 2023 12:26
Шмигаль провів важливу зустріч з Блінкеном: про що говорили Фото: Денис Шмигаль та Ентоні Блінкен (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Зокрема, політики обговорили швидку відбудову України та страхування воєнно-політичних ризиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шмигаля у Telegram.

На зустрічі, що пройшла на полях Конференції відновлення, прем'єр подякував США за потужну всебічну підтримку. Зокрема, за зброю та виділення додаткової фінансової допомоги в 1,3 млрд доларів.

Шмигаль та Блінкен обговорили напрямки співпраці в п’яти ключових пріоритетах швидкої відбудови. Акцентували увагу на гуманітарному розмінуванні, де Штати можуть допомогти технікою і підготовкою спеціалістів.

Окрім того, прем'єр України наголосив на важливості страхування воєнно-політичних ризиків. За його словами, це відкриє шлях інвестиціям та посилить економічну стійкість нашої держави.

Він також підкреслив потребу в допомозі українському малому та середньому бізнесу. Зокрема, через надання грантової підтримки, що створює робочі місця й економічні можливості.

"Вдячний Ентоні Блінкену за увагу до проблем відбудови. Знаємо, що Сполучені Штати будуть підтримували Україну стільки, скільки потрібно", - додав Шмигаль.

Допомога Україні від США

США підтримують Україну у війни та регулярно виділяють допомогу.

Лише вчора Блінкен заявив про намір виділити додаткові 1,3 млрд доларів на допомогу у відновленні України. Більшість коштів спрямують на відновлення енергосистеми країни та критично важливу інфраструктуру.

При цьому кошти нададуть з наявних резервів Пентагону за повноваженнями президента Джо Байдена.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії США вже надали Україні близько 63 млрд доларів допомоги.

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