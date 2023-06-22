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Шмыгаль провел важную встречу с Блинкеном: о чем говорили

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Четверг 22 июня 2023 12:26
Шмыгаль провел важную встречу с Блинкеном: о чем говорили Фото: Денис Шмыгаль и Энтони Блинкен (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В частности, политики обсудили быстрое восстановление Украины и страхование военно-политических рисков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шмыгаля в Telegram.

На встрече, которая прошла на полях Конференции восстановления, премьер поблагодарил США за мощную всестороннюю поддержку. В частности, за оружие и выделение дополнительной финансовой помощи в 1,3 млрд долларов.

Шмыгаль и Блинкен обсудили направления сотрудничества в пяти ключевых приоритетах быстрого восстановления. Акцентировали внимание на гуманитарном разминировании, где Штаты могут помочь техникой и подготовкой специалистов.

Кроме того, премьер Украины отметил важность страхования военно-политических рисков. По его словам, это откроет путь инвестициям и усилит экономическую устойчивость нашего государства.

Он также подчеркнул необходимость помощи украинскому малому и среднему бизнесу. В частности, через оказание грантовой поддержки, что создает рабочие места и экономические возможности.

"Благодарен Энтони Блинкену за внимание к проблемам восстановления. Знаем, что Соединенные Штаты будут поддерживали Украину столько, сколько нужно", - добавил Шмыгаль.

Помощь Украине от США

США поддерживают Украину в войне и регулярно выделяют помощь.

Только вчера Блинкен заявил о намерении выделить дополнительные 1,3 млрд долларов на помощь в восстановлении Украины. Большинство средств будет направлено на восстановление энергосистемы страны и критически важную инфраструктуру.

При этом средства будут предоставлены из имеющихся резервов Пентагона по полномочиям президента Джо Байдена.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения России США уже предоставили Украине около 63 млрд долларов помощи.

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Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен Денис Шмыгаль
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