Шмигаль назвав Трампа "сильним керівником", а вибори в США оптимістичними для України

Новообраний президент Дональд Трамп є сильним керівником. Вибори до Конгресу США вселяють "оптимізм" щодо підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на Київському економічному форумі.

Він нагадав, що між президентом України Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом відбулись "позитивні розмови", зокрема у вересні під час візиту глави держави в США. Також цієї ночі Зеленський зідзвонився з Трампом.

"Буквально сьогодні вночі також відбулась телефонна розмова, яка теж оцінена президентом Зеленським як абсолютно позитивна", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, це говорить про "стриманий оптимізм" щодо подальших дій США як ключового партнера України.

Прем'єр вважає, що американська сторона незабаром може продемонструвати "швидкі" кроки щодо України, оскільки у Конгрес обралися багато політиків, які підтримують Україну.