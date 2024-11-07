Шмигаль назвав Трампа "сильним керівником", а вибори в США оптимістичними для України
Новообраний президент Дональд Трамп є сильним керівником. Вибори до Конгресу США вселяють "оптимізм" щодо підтримки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на Київському економічному форумі.
Він нагадав, що між президентом України Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом відбулись "позитивні розмови", зокрема у вересні під час візиту глави держави в США. Також цієї ночі Зеленський зідзвонився з Трампом.
"Буквально сьогодні вночі також відбулась телефонна розмова, яка теж оцінена президентом Зеленським як абсолютно позитивна", - зазначив глава уряду.
За словами Шмигаля, це говорить про "стриманий оптимізм" щодо подальших дій США як ключового партнера України.
Прем'єр вважає, що американська сторона незабаром може продемонструвати "швидкі" кроки щодо України, оскільки у Конгрес обралися багато політиків, які підтримують Україну.
Результати виборів у США
5 листопада у США відбулися вибори. За крісло президента боролися демократка Камала Гарріс та республіканець Дональд Трамп. Перемогу з відривом отримав Дональд Трамп. Республіканська партія також отримала більшість в Сенаті та може взяти більшість у Палаті представників.
Трамп вже назвав себе новим президентом США. На першому мітингу після виборів він пообіцяв зупинити всі війни.
Президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з перемогою, а вночі між політиками відбулася телефонна розмова.
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