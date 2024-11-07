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Шмыгаль назвал Трампа "сильным руководителем", а выборы в США оптимистичными для Украины

Киев, Четверг 07 ноября 2024 12:03
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Шмыгаль назвал Трампа "сильным руководителем", а выборы в США оптимистичными для Украины Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Новоизбранный президент Дональд Трамп являться сильным руководителем. Выборы в Конгресс США внушают "оптимизм" по поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на Киевском экономическом форуме.

Он напомнил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялись "позитивные разговоры", в частности, в сентябре во время визита главы государства в США. Также этой ночью Зеленский созвонился с Трампом.

"Буквально сегодня ночью также состоялся телефонный разговор, который тоже оценен президентом Зеленским как абсолютно положительный", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, это говорит о "сдержанном оптимизме" относительно дальнейших действий США как ключевого партнера Украины.

Премьер считает, что американская сторона в скором времени может продемонстрировать "быстрые" шаги в отношении Украины, поскольку в Конгресс избралось много политиков, поддерживающих Украину.

Результаты выборов в США

5 ноября в США состоялись выборы. За кресло президента боролись демократка Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. Победу с отрывом одержал Дональд Трамп. Республиканская партия также получила большинство в Сенате и может взять большинство в Палате представителей.

Трамп уже назвал себя новым президентом США. На первом митинге после выборов он пообещал остановить все войны.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой, а ночью между политиками состоялся телефонный разговор.

РБК-Украина рассказывает, чего можно ожидать от президентства Трампа в материале - по ссылке.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Денис Шмыгаль Выборы в США
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