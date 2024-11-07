Шмыгаль назвал Трампа "сильным руководителем", а выборы в США оптимистичными для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на Киевском экономическом форуме.

Он напомнил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялись "позитивные разговоры", в частности, в сентябре во время визита главы государства в США. Также этой ночью Зеленский созвонился с Трампом.

"Буквально сегодня ночью также состоялся телефонный разговор, который тоже оценен президентом Зеленским как абсолютно положительный", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, это говорит о "сдержанном оптимизме" относительно дальнейших действий США как ключевого партнера Украины.

Премьер считает, что американская сторона в скором времени может продемонстрировать "быстрые" шаги в отношении Украины, поскольку в Конгресс избралось много политиков, поддерживающих Украину.