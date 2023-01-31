ua ru
Вт, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шмыгаль назвал ожидания от саммита Украина-ЕС в Киеве

Новина українською →
Киев, Вторник 31 января 2023 18:57
Шмыгаль назвал ожидания от саммита Украина-ЕС в Киеве Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Украина ожидает, что во время саммита Украина-ЕС будет сформирован детальный план действий по дальнейшей евроинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, прежде всего Киев ожидает от саммита промежуточной положительной оценки евроинтеграционных усилий Украины.

"Мы хотим сформировать подробную дорожную карту, которая максимально даст нам понимание, как успешно пройти евроинтеграционный путь от оценки работы, которую мы провели после получения статуса кандидата до начала предметных переговоров о вступлении Украины в Европейский союз", - пояснил премьер.

Он добавил, что кроме этого, в повестке дня саммита Украина-ЕС будут вопросы секторальной интеграции украинской экономики в европейское пространство.

"В частности для нас важно получить долгосрочный доступ всех украинских товаров к рынкам ЕС без квот и без пошлин. Также мы надеемся на прогресс в вопросе присоединения к единой зоне платежей в евро SEPA и в присоединение к единому роуминговому пространству", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал темы обсуждений на предстоящем саммите Украина-ЕС.

По данным западных изданий, во время совместного саммита ЕС похвалит Украину за прогресс, однако вряд ли примет решение о скором вступлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Премьер-министр Саммит ЕС Денис Шмыгаль Евросоюз
NEWS
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
DAILY
Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира