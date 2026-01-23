Шмигаль: графіки відключень світла стануть прогнозованими найближчими днями

Він констатував, що ситуація в енергосистемі залишається важкою і зберігається суттєвий дефіцит потужності.

Проте, за словами міністра, завдяки скоординованим діям "Укренерго" та операторів системи розподілу є тенденція до часткової стабілізації.



"Щодо електропостачання. Розраховуємо найближчими днями поступово перейти від аварійних до погодинних відключень. Наше завдання – вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3-4 черг", - повідомив Шмигаль.

Він додав, що формуються додаткові резервні бригади для посилення роботи.



"Щодо розподіленої генерації. Провели повну верифікацію когенераційних установок по Києву та області. Чітко визначили їх загальну кількість та технічну працездатність", - відзвітував міністр.

За його словами, наразі з введених в експлуатацію потужностей лише третина здійснює фактичне постачання енергії в мережу.

"У цьому питанні взаємодіємо з місцевою владою. Усі установки мають працювати", - наголосив він.

