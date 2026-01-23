RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Шмыгаль: графики отключений света станут прогнозируемыми в ближайшие дни

Фото: первый вице-премьер - министр энергетики Денис Шмыгаль (Telegram Минэнерго)
Автор: Марина Балабан

Министерство энергетики рассчитывает в ближайшие дни постепенно перейти от аварийных к почасовым отключениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьера - министра энергетики Дениса Шмыгаля в Telegram.

Он констатировал, что ситуация в энергосистеме остается тяжелой и сохраняется существенный дефицит мощности.

Однако, по словам министра, благодаря скоординированным действиям "Укрэнерго" и операторов системы распределения есть тенденция к частичной стабилизации.

"Относительно электроснабжения. Рассчитываем в ближайшие дни постепенно перейти от аварийных до почасовых отключений. Наша задача - выйти на прогнозируемые графики объемом до 3-4 очередей", - сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что формируются дополнительные резервные бригады для усиления работы.

"Относительно распределенной генерации. Провели полную верификацию когенерационных установок по Киеву и области. Четко определили их общее количество и техническую работоспособность", - отчитался министр.

По его словам, сейчас из введенных в эксплуатацию мощностей только треть осуществляет фактические поставки энергии в сеть.

"В этом вопросе взаимодействуем с местными властями. Все установки должны работать", - подчеркнул он.

 

Ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, в пятницу, 23 января, "Укрэнерго" сообщало, что утром ситуация в энергосистеме Украины существенно осложнилась. Сразу несколько объектов генерации вышли в аварийный ремонт.

Как пояснили в "Укрэнерго", главная причина вынужденных отключений - последствия массированных ракетно-дронных атак на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

Энергетики рассказали, что оборудование работает на пределе возможного. Из-за предыдущих повреждений и разрушений уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить страну светом и нуждаются в остановке для ремонта.

Утром 23 января в ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроснабжения.

Накануне министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что 22 января стало одним из самых сложных дней для украинской энергетики со времени масштабного блэкаута в ноябре 2022 года.

