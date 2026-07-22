Тарифи на світло та газ підвищать із 2027 року? У Міненерго відповіли на чутки

У Міністерстві енергетики України прокоментували поширену інформацію про нібито заплановане підвищення тарифів на газ та електроенергію з 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міненерго.

У Міністерстві енергетики заявили, що твердження про нібито зафіксоване в меморандумі з МВФ підвищення тарифів на газ і електроенергію з 2027 року, що з'явилися в публічному просторі, не відповідають змісту документа.

У відомстві пояснили, що меморандум передбачає підготовку до кінця 2026 дорожньої карти реформування енергетичного сектора.

Йдеться про планування та аналітичну роботу, а не про прийняття рішень щодо зміни вартості комунальних послуг.

Що буде з тарифами

У Міненерго наголосили, що позиція держави залишається незмінною. В Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів, а перехід до повноцінного ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану.

Таким чином, документ не містить окремого зобов'язання підвищувати вартість газу чи електроенергії під час війни.

Що передбачено перед можливими змінами

У міністерстві зазначили, що під час підготовки дорожньої карти особлива увага приділяється розробці механізмів посиленого соціального захисту населення.

Насамперед йдеться про розширення програми житлових субсидій та впровадження адресної підтримки для найбільш уразливих домогосподарств.

Ці механізми, як наголошують у Міненерго, мають запрацювати ще до будь-яких можливих змін тарифної політики.

У відомстві додали, що, як і під час попередніх переглядів програми співпраці з МВФ, меморандум визначає лише можливі напрями реформування енергетичної галузі та не передбачає обов'язкового підвищення тарифів у період дії воєнного стану.