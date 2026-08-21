Шмыгаль дал прогноз по ценам на электроэнергию в Украине

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине будут оставаться неизменными, ведь цена зафиксирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление первого вице-премьера - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Шмигаль отметил, что сегодня Украина является частью европейского рынка и полноправным голосующим членом европейской системы ENTSO-E. Потому украинцы живут в рыночных условиях.

"Соответственно цена для бизнеса рыночная. Электроэнергия - это рыночный продукт. Для людей цена зафиксирована. Это, соответственно, не нарушена, зафиксированная нами величина до фактически, я думаю, на этот отопительный сезон, до следующего года у нас цены на электроэнергию будут оставаться неизменными для людей", - пояснил министр.

В то же время он добавил, что цены на воду формируются местными властями, являются рыночными и включают в себя все рыночные составляющие себестоимости подачи воды и водоотведения.

Соответственно, по отношению к воде, конечно же, мы в планы устойчивости включили защиту водонапорных станций, станций водоочистных станций, станций водоотвода, все это комплекс и, конечно же, понимая, что враг будет бить, мы как раз и говорим о концентрации сосредоточения на этом направлении для того, чтобы его защитить", - отметил Шмигаль.