ua en ru
Пт, 21 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Шмыгаль дал прогноз по ценам на электроэнергию в Украине

11:30 21.08.2026 Пт
2 мин
Увеличатся ли суммы в платежках?
aimg Татьяна Степанова
Шмыгаль дал прогноз по ценам на электроэнергию в Украине Фото: первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль (facebook.com/zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине будут оставаться неизменными, ведь цена зафиксирована.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление первого вице-премьера - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Шмигаль отметил, что сегодня Украина является частью европейского рынка и полноправным голосующим членом европейской системы ENTSO-E. Потому украинцы живут в рыночных условиях.

"Соответственно цена для бизнеса рыночная. Электроэнергия - это рыночный продукт. Для людей цена зафиксирована. Это, соответственно, не нарушена, зафиксированная нами величина до фактически, я думаю, на этот отопительный сезон, до следующего года у нас цены на электроэнергию будут оставаться неизменными для людей", - пояснил министр.

В то же время он добавил, что цены на воду формируются местными властями, являются рыночными и включают в себя все рыночные составляющие себестоимости подачи воды и водоотведения.

Соответственно, по отношению к воде, конечно же, мы в планы устойчивости включили защиту водонапорных станций, станций водоочистных станций, станций водоотвода, все это комплекс и, конечно же, понимая, что враг будет бить, мы как раз и говорим о концентрации сосредоточения на этом направлении для того, чтобы его защитить", - отметил Шмигаль.

Тарифы на свет пока не будут повышаться

Напомним, что ранее стало известно, что в меморандуме с Международным валютным фондом рассматривается возможность постепенного перехода Украины к рыночному ценообразованию в энергетике после завершения военного положения. Среди обсуждаемых направлений реформ упоминается поэтапное изменение тарифной политики.

В прошлом месяце в Министерстве энергетики Украины опровергли распространенную информацию о якобы зафиксированном в меморандуме с МВФ повышении тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года.

В ведомстве пояснили, что меморандум предусматривает подготовку к концу 2026 года дорожной карты реформирования энергетического сектора.

Речь идет о планировании и аналитической работе, а не о принятии решений по изменению стоимости коммунальных услуг.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Минэнерго Денис Шмыгаль Электроэнергия Тарифы на ЖКХ
Новости
На границе с Молдовой не работает пункт пропуска из-за российского удара
На границе с Молдовой не работает пункт пропуска из-за российского удара
Аналитика
Венгры поняли, что лучше не иметь дела с Россией: интервью с послом в Венгрии Шандором
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Венгры поняли, что лучше не иметь дела с Россией: интервью с послом в Венгрии Шандором